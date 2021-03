Laatste aflevering van 'Bye Bye Belgium': kunnen reiscafe en hotel eindelijk geopend worden?

Foto: Play4 - © SBS Belgium 2021

De 3 koppels zitten al maanden in een eenzame lockdown in het buitenland wanneer er verlossend nieuws komt. Dankzij versoepelingen mogen Ruud en Jan onverwachts de allereerste gasten ontvangen in hun hotel in Frankrijk. Maar zijn ze hier wel klaar voor?

Jan: 'Voor het hotel zijn we zo goed als klaar, maar ja wanneer weet je of je echt klaar bent.' De verbouwing van het reiscafé van Lotte en Rachid is bijna af. Ze zitten nu aan het einde van hun spaargeld en moeten dringend openen maar de Marokkaanse overheid laat nog geen toeristen toe.

André timmert nu al maanden aan zijn sterrenwacht in Spanje en ook daar maken hij en zijn vrouw Marianne zich klaar voor de komst van de eerste astroliefhebbers. Wanneer Marianne en André genieten van het zonnetje, komt er plots een slang opduiken in hun huis. De angst neemt toe bij het koppel.

'Marianne: ik sta helemaal te trillen, great goodness.'

De laatste aflevering van 'Bye Bye Belgium', woensdag 3 maart om 21.25 uur op op Play4 en Goplay.be.