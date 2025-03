Kortsluiting bij 'Huis Gemaakt'-koppels in strijd om allesbepalende slaapkamer

De zenuwen staan strak gespannen in 'Huis Gemaakt', want voor vier koppels breken de allerlaatste uren aan. De slaapkamer is de ultieme test: levert die hen groen licht op, of is dit het moment waarop ze voorgoed afvallen?

Na weken van zweten, zagen en zwoegen is het nu of nooit. En dat zorgt voor de nodige spanning bij de koppels, al blijkt die spanning letterlijk te ontbreken op de stroomkabels in Nieuwpoort. 'Als de jury langskomt is het eerste wat ze doen het licht aandoen', klinkt het bij Axelle. Maar wanneer Seppe de stopcontacten en het licht uittest, lijkt niets te werken… 'Dat had ik nu niet nodig. Je gaat heel de tijd heen en weer, je weet niet wat je moet doen. Je wordt zot. De vloer ligt en de muur is afgewerkt', klinkt het bij Sarvar. Veroorzaken de laatste uren in Nieuwpoort kortsluiting in de hoofden van de koppels? Of zien ze eindelijk het licht aan het eind van de ‘slaapkamertunnel’?

In Lummen maken Mo & Iman zich zorgen over de vreemde vlekken die nog steeds zichtbaar zijn onder de verflaag. 'We gaan één stap vooruit en tien stappen achteruit', zegt Mo, terwijl de stress zich als een deken over hen uitspreidt. Bij Nico & Daisy daarentegen is er geen greintje paniek. Zij werken rustig aan de finishing touch van hun kinderkamer: 'We hadden gedacht dat we tot het bittere eind stress zouden hebben, maar nee.' Ook Ashley & Emiel staan in Mechelen nog voor een pittige uitdaging: een stevige klimmuur bouwen voor de kleuters in hun logeerkamer. En die wordt eigenhandig uitgetest door Flynn, het pleegbroertje van Emiel. Voor Ruth & Bowdy wordt het een stevige race tegen de klok. Hun kamer is nog een leeg canvas. 'Op een uur hadden we nog maar drie rijen vloer gelegd', vertelt Ruth. Wanneer ze ingrijpt, slaat de sfeer om en ontstaat er een verhitte discussie…

Ook in Haasdonk breekt de laatste klusdag aan, en daar zijn Soumaya & Eros vooral bezig met het monteren van de imposante kast. 'Als zij die kast kunnen zetten, zijn wij echt fucked!', klinkt het nerveus bij concurrenten Meaghan & Manu. Maar Soumaya & Eros blijven kalm en gefocust: 'Niet te veel nadenken, het moet gewoon gedaan worden.' Bij Meaghan & Manu daarentegen duikt een nieuw probleem op. 'Onze gordijnen zijn niet aangekomen, die zijn ultra belangrijk. Als we die niet kunnen hangen, kunnen we onze spullen inpakken en vertrekken', klinkt het.

En dan is het eindelijk zover: hét moment van de waarheid voor de eerste vier koppels in Haasdonk en Lummen. Welk koppel levert volgens juryleden Bart, Béa en Cerina de beste slaapkamer af? Wie mag doorgaan en voor wie eindigt het avontuur?

'Huis Gemaakt', donderdag 27 maart om 20.40 uur bij VTM.