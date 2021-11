Koppel verbouwt Spaans domein alvast zonder vergunningen in 'Ik Vertrek uit Vlaanderen'

Maandag volgen de kijkers in 'Ik Vertrek uit Vlaanderen' Kim (51) en Caroline (41) uit Tisselt, die de lokroep van het zonnige AndalusiŽ niet langer kunnen weerstaan en hun drukke leven in BelgiŽ vaarwel zeggen.

Kim wil meer tijd om te pottenbakken, terwijl Caroline verlangt naar een gezonder leven in de natuur. Samen met hun Spaanse rescue dog Pickles verhuizen ze naar Comares, een bergdorpje op een uurtje rijden van Málaga. Daar kocht het koppel 'Casa Isabel', een groot domein met privéwoning, twee kleine casitas die zullen dienen als gastenverblijf, een pottenbakatelier en een grote tuin met zwembad.

Kim en Caroline nemen het niet zo nauw met de Spaanse vergunningen en beginnen alvast met de grondige renovatie in Spanje, maar eerst moeten ze wel hun eigendommen in België van de hand doen om het plaatje te kunnen financieren. Genieten ze straks van een rustig leventje of zal geldgebrek en de Spaanse bureaucratische rompslomp de pret bederven?

