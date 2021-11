Koopt Veronique De Kock een echte Louis Vuitton tas of is het eerder een kat in de zak?

In 'Eenmaal Andermaal' zijn Jacques Vermeire en Axel Daeseleire op een onzalig vroeg uur onderweg naar het Venetië van het Noorden: Brugge. Jacques vormt deze week een duo met zanger Christoff, Axel mag dan weer rekenen op de hulp van Veronique De Kock.

Hun jachtterrein bevindt zich op ‘t Zand in het centrum waar één van de grootste brocantemarkten van Vlaanderen georganiseerd wordt. Veronique ziet al meteen een Delvaux-draagtas liggen voor 200 euro, wat al een fameuze hap uit hun budget betekent, zeker voor een 'strandzak' zoals Axel het noemt. Maar Veronique is een zakenvrouw en krijgt de tas mee voor 100 euro. Jacques en Christoff zitten meer op dezelfde lijn, maar er wordt weinig afgepingeld. Voor een tros druiven uit albast wordt 150 euro gevraagd, ze nemen het mee voor 140 euro.

In een antiekzaak zien Veronique en Axel een Louis Vuitton koffer staan. De prijs? 40.500 euro, lichtjes boven hun budget dus. Maar de verkoopster heeft achteraan in de winkel nog iets voor hen: een draagtas voor katten van Louis Vuitton. Axel pruttelt tegen: 'Dat zijn nu al twee objecten die in dezelfde lijn liggen maar ik vind het ook leuk omdat het een dierending is.' De prijs bedraagt 590 euro maar ze krijgen het mee voor 300 euro en volgens de verkoopster zit er zeker winst op. Maar is het wel een echte Louis Vuitton…?

Ook Jacques en Christoff lopen dezelfde winkel binnen en opnieuw haalt de verkoopster iets uit dat niet tentoongesteld staat: een vintage halsketting van Christian Lacroix. Jacques en Christoff gaan overstag en zijn daarbij aan het einde van hun zoektocht. 'Ik heb veel van u bijgeleerd', vertelt Christoff enthousiast, waarop Jacques repliceert: 'Ik ook van u: dat ge geen smaak hebt!'

Nadat Veronique twee keer een (vrouwen)object heeft mogen kiezen, kiest Axel het laatste voorwerp: een originele boomerang en daar is hij bijzonder enthousiast over: 'Dit is het eerste object waar ik bij ga huilen omdat ik zelf niet mee mag bieden. Dat meen ik echt!' Wanneer restaurateur Antje de Louis Vuitton tas bestudeert, heeft ze haar twijfels of het wel een originele is en ook Veronique heeft haar bedenkingen. Axel weet niet wat hij hoort: 'En dat zegt gij nu pas!', klinkt het vol ongeloof.

'Eenmaal Andermaal', woensdag 1 december om 20.40 uur bij VTM en ook op VTM GO.