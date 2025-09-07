'Kooiboy' Pedro op spoed met bloemkooloor: 'Dit is de lift naar het hiernamaals'

Street art, bruisende horeca en levende legendes. Tussen de rauwe realiteit van de favela's van São Paulo ontdekken Pedro en Robin de wereld van Braziliaans Jiu Jitsu.

Om zich grondig voor te bereiden zitten ze ook in België niet stil, maar de trainingen eisen nog voor hun avontuur in Brazilië al een eerste slachtoffer. Zo belandt Pedro in 'de lift naar het hiernamaals', beter bekend als de spoedafdeling, met een bloemkooloor: 'Ik moet zeggen dat het idee van bloemkooloren iets rooskleuriger dan de realiteit.'

Robin en Pedro ontmoeten en vechten in Sao Paulo met het 10-jarige toptalent Helena en met UFC-held en Robins idool Charles ‘Do Bronx’ Oliveira. Om in de huid te kruipen van zijn favoriete kampioen, laat Robin zijn haar blond verven: 'Ik heb nu al spijt. Ik vraag mij zelfs af of ik wel genoeg charisma heb voor blond haar. Ik ga eruit zien als een hond (lacht).'

'Kooiboys', maandag 8 september om 22.15 uur op Play4 en GoPlay.