'Kooiboy' Pedro op spoed met bloemkooloor: 'Dit is de lift naar het hiernamaals'

zondag 7 september 2025
Foto: Play4 - © Play Media 2025

Street art, bruisende horeca en levende legendes. Tussen de rauwe realiteit van de favela's van São Paulo ontdekken Pedro en Robin de wereld van Braziliaans Jiu Jitsu.

Om zich grondig voor te bereiden zitten ze ook in België niet stil, maar de trainingen eisen nog voor hun avontuur in Brazilië al een eerste slachtoffer. Zo belandt Pedro in 'de lift naar het hiernamaals', beter bekend als de spoedafdeling, met een bloemkooloor: 'Ik moet zeggen dat het idee van bloemkooloren iets rooskleuriger dan de realiteit.'


Robin en Pedro ontmoeten en vechten in Sao Paulo met het 10-jarige toptalent Helena en met UFC-held en Robins idool Charles ‘Do Bronx’ Oliveira. Om in de huid te kruipen van zijn favoriete kampioen, laat Robin zijn haar blond verven: 'Ik heb nu al spijt. Ik vraag mij zelfs af of ik wel genoeg charisma heb voor blond haar. Ik ga eruit zien als een hond (lacht).'


'Kooiboys', maandag 8 september om 22.15 uur op Play4 en GoPlay.


Kooiboys op tv
Maandag 8 september 2025 om 22u15  »
Play 4
Reizend door verschillende landen trainen Pedro Elias en Robin Pront één jaar lang voor een echt kooigevecht. Onderweg ontdekken ze de oorsprong en waarden van de verschillende vechtdisciplines.
Dinsdag 9 september 2025 om 18u05  »
Play 4
Street art, bruisende horeca en levende legendes. Tussen de favela's van São Paulo ontdekken Pedro en Robin Braziliaans Jiu Jitsu. Ze trainen er met een tienjarig talent en met UFC-held Oliveira.
Donderdag 11 september 2025 om 23u20  »
Play 4
Street art, bruisende horeca en levende legendes. Tussen de favela's van São Paulo ontdekken Pedro en Robin Braziliaans Jiu Jitsu. Ze trainen er met een tienjarig talent en met UFC-held Oliveira.
Maandag 15 september 2025 om 22u15  »
Play 4
Pedro en Robin klagen veel en hebben weinig discipline. Daarom dompelt coach Jan hen onder in de spirituele wereld van de Shaolin-monniken in China. Ze volgen er één van de zwaarste trainingsregimes.
Dinsdag 16 september 2025 om 18u05  »
Play 4
Pedro en Robin klagen veel en hebben weinig discipline. Daarom dompelt coach Jan hen onder in de spirituele wereld van de Shaolin-monniken in China. Ze volgen er één van de zwaarste trainingsregimes.

