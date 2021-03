Komt het tot een eerste kus tussen Wibe en Davy in 'Blijven Slapen'?

Sinds afgelopen zondag zien de VTM 2-kijkers hoe Wibe (23 uit Menen) & Davy (24 uit Houthulst) naar elkaar toegroeien op hun slow date in het luxueuze huis van 'Blijven Slapen'.

In 'Blijven Slapen' hangt er ondanks de vermoeidheid duidelijk romantiek in de lucht. Wibe & Davy maken zich op voor hun date night. Besluiten ze uiteindelijk om samen de villa te verlaten en hun avontuur in het echte leven verder te zetten? Of eisen de laatste momenten samen toch hun tol?

Ook Carolien (22 uit Vossem) & René (21 uit Leuven) zetten hun date van minstens 24 uur verder in 'Blijven Slapen'. En enkele nieuwe vrijgezellen proberen te achterhalen of liefde meer kans krijgt als je er je tijd voor neemt. Zo beginnen Marie-Elisabeth (33 uit Tielt-Winge) & Alaana (25 uit Braine-L'Alleud), Yasna (29 uit Geel) & Brent (26 uit Lier), Dempsey (22 uit Gent) & Bilal (25 uit Hoboken) en Kim (24 uit Deurne) & Vincent (25 uit Antwerpen) aan hun date van minstens 24 uur.

Vanaf nu krijgen de VTM 2-kijkers wekelijks een extra portie 'Blijven Slapen' voorgeschoteld. Het datingprogramma is vanaf 22 maart elke week van maandag tot en met donderdag om 20.10 uur te zien bij VTM 2 en op VTM GO.

Bekijk de video van Wibe & Davy hier: