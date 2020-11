Koekentrauma en vermoeidheid kruipen in 'Bake Off Vlaanderen'

Vorige week namen we afscheid van Diane. 'Na de papa van de groep, Franky, hebben we nu afscheid moeten nemen van de mama...', zegt Anthony. Maar er blijven nog zes sterke kandidaten over, hoewel ook zij nog fouten kunnen maken.

Na enkele afleveringen begint de vermoeidheid in de groep te kruipen. De zuiderse temperaturen in de tent zorgen ervoor dat de kandidaten niet enkel bakken, maar ook braden.

Voor de eerste opdracht moeten de bakkers een entremet maken waarin hun favoriete drank verwerkt is. Omdat de taart uit vier verschillende lagen zal bestaan, is het van prioritair belang dat ze volledig opgesteven is. Anthony tovert ook deze week een experiment uit zijn hoed. Hij verwerkt groene sla in zijn gelei en hoopt daarmee de jury omver te blazen. Bij Jens zorgt het hogedrukgebied ondertussen voor de nodige stress. De emoties lopen hoog op wanneer zijn entremet wegsmelt en verandert in een Fata Morgana. Ook Carlota heeft last van de warmte. De tijd vliegt, terwijl haar entremet zachtjes wegloopt.

Het thema van de week is ‘illusies’. De technische proef is een kaartenhuisje van achttien identieke koeken, aan elkaar gezet met karamel. De koeken-opdracht van vorige week heeft bij velen traumatische herinneringen achtergelaten. De bakkers hebben er geen zin in. Ze moeten zich ook enorm concentreren om zich niet te verbranden aan de hete karamel. Hoeveel slagen erin om een goed kaartenhuis te bouwen?

In de lijn van het thema van de week, is het spektakelstuk een 'ilussiegebak'. De bakkers moeten een cake of biscuit maken die er van buitenaf uitziet als hun favoriete gerecht. De jury zien een resem interessante desserts. Kan deze opdracht hun mening nog bijschaven?

Het is zeker, één bakker moet de tent verlaten, maar in deze illusieweek is zelfs de eliminatie niet wat het lijkt...

'Bake Off Vlaanderen', woensdag 25 november om 20.35 uur op VIER.