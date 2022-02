Kobe Ilsen wil deze week alles weten over sneakers

Kobe Ilsen gaat tijdens het tweede seizoen van '#weetikveel' weer op zoek naar toffe en verrassende weetjes over boeiende onderwerpen. Deze week gaat het over sneakers.

Tijdens de aflevering over sneakers ontdekt Kobe de keiharde business achter deze coole schoen. Samen met een sneakerchirurg ontleedt Kobe een schoen en ontdekt hij hoeveel onderdelen er in één sneaker zitten. Hij ruimt een verzameling van zo'n tweehonderd sneakers op en gaat in Rotterdam naar een sneakerbeurs. Zijn dagje als verkoper van sneakers draait een beetje anders uit dan gedacht.

'#weetikveel', donderdag 17 december om 21.30 uur op Eén.