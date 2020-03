Knaller van een knockout bezorgt Sean Dhondt tranen in de ogen

Foto: VTM - © DPG Media 2020

De tweede Knockouts van 'The Voice Kids' - dat vorige week 1 miljoen kijkers kon entertainen, goed voor 37% marktaandeel (VVA 18-54, live+uitgesteld) - beloven op vrijdag 20 maart weer een rollercoaster van emoties te worden voor coaches Laura Tesoro, Gers Pardoel, K3 en Sean Dhondt.

Die laatste stelt zo’n sterke knockout samen dat hij er de tranen van in de ogen krijgt en voor een hartverscheurende keuze komt te staan…

Sean zet vrijdag zijn toppers Gala (14, Grimbergen), Tiana (12, Kluisbergen) en Tara (Everberg) bij elkaar voor misschien wel de emotioneelste knockout van de avond. 'Zangeressen die elk op hun manier veel lef hebben, dus ik verwacht veel van deze knockout.' De coach legt zijn kandidaten enkele minder recente nummers voor en steekt die in een persoonlijk jasje. Gala brengt het jazzy Misty van Ella Fitzgerald, Tara wordt uitgedaagd met The Dock of the Bay van Otis Redding en Tiana zingt één van haar favoriete songs Memories van Maroon 5. De straffe knockout ontroert Sean tot tranen toe en stelt hem voor een aartsmoeilijke keuze...

Team Laura mag de show vrijdag openen. Voor haar eerste knockout zet Laura 3 ijzersterke popstemmen samen: Nabil (13, Antwerpen), Aurelie (11 jaar, Wijnegem) en Sanna (14, Kalmthout). 'Zij hebben al bewezen dat ze alle drie keihard hun eigen ding doen met een nummer en daar wil ik ook op focussen', klinkt het. Nabil houdt van pop queens en is dolgelukkig met Fighter van Christina Aguilera. Aurelie mag de show stelen met Break Up With Your Girlfriend van Ariana Grande. Sanna gaat stevig de hoogte in met Waiting All Night van Ella Eyre & Rudimenta.

Voor zijn tweede knockout kiest Sean Dhondt voor een Belgische ondertoon. De benjamin van het team Jill (9, Wuustwezel) brengt Het Is Over van Mama’s Jasje in een versie van #LikeMe. Ze krijgt ook een verrassing van formaat wanneer Peter Van Laet himself live in de studio zit om haar performance te volgen. Spring-in-’t-veld Jen (14, Vosselaar) laat een gevoeligere kant van zichzelf zien met Hard Times van The Scabs. De tweetalige Liza (13, Mortsel) brengt een song met een boodschap: Balance Ton Quoi van Angele. 'Deze knockout is een bont allegaartje', weet Sean. 'Ze zijn alle drie zo verschillend dat ze net samen passen. Het publiek gaat iets strafs te zien krijgen.'

Ook de dames van K3 hebben een bijzondere knockout voorbereid. Zij zetten Elisabeth (13, De Pinte), Sarah (12, Brussel) en Zita Fontana (14, Lommel) samen op het podium. 'Jullie hebben in de Blind Auditions alle drie voor een modern popnummer gekozen, in de Knockouts gaan we de popgeschiedenis induiken', aldus Klaasje. Dat doen ze met 3 hits van The Beatles. Elisabeth brengt Across The Universe, Sarah zingt Help! en Zita waagt zich aan Blackbird. 'Ik denk dat de Beatles aan de champignonnen hebben gezeten toen ze dit schreven', lacht Klaasje.

Voor haar tweede knockout brengt Laura 3 straffe meiden samen die heel veel power steken in wat ze doen. Veronika (13, Kessel-Lo) blies iedereen omver met haar Blind Audition. Laura weet dat ze van 'de queens of pop' houdt en koos daarom voor My All van Mariah Carey. Caitlin (12, Meise), volgens Laura de schattigste van haar team, brengt Mama van de Spice Girls. Inneke (13, Westmalle) bracht al een gewaagde auditie en gaat nu voor een ingetogen versie van Sweet But Psycho van Ava Max.

Ook team Gers is vrijdag aan zet, met Max (11, Edegem), Fleur Pauwels (13, Stekene) en Elle (10, Damme). 'Ik heb hen samen gezet omdat ze een vrolijke energie hebben en ze ook echt aan elkaar gewaagd zijn', aldus Gers. Dat wordt een spannende knockout, met 3 hits van Shawn Mendes. Max bezingt zijn verliefdheid in Señorita, Fleur is heel blij met Mercy en Elle zoekt alle hoogtes en laagtes op in If I Can’t Have You.

'The Voice Kids: Knockouts', vrijdag 20 maart om 20.40 uur bij VTM.