Klaasje Meijer en Nora Gharib laten spoor van vernieling achter in 'Wie Zoekt Die Wint'

Foto: VTM - © DPG Media 2022

In 'Wie Zoekt Die Wint' zoeken Iris en haar tweelingdochters naar de 100.000 euro harde cash die Jens Dendoncker en zijn verstopexperts in hun huis in Kessel-Lo wegmoffelden.