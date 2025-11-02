Reünie van 'De Mediamadammen' in 'Kijken en Kijken Kijken'
Deze 8 singles staan voor het eerst écht blind tegenover elkaar in seizoen 10 van 'Blind Getrouwd'
Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW

Klaasje Meijer blikt terug op haar 'Special Forces'-opleiding in reünie-aflevering

zondag 2 november 2025
Foto: VTM - © DPG Media 2025

Tijdens een intense opleiding gingen de rekruten uit 'Special Forces' al hun grenzen voorbij. ​ Drie maanden later blikken ze samen met gastheer en voormalig rekruut Koen Wauters terug op hun bijzondere verblijf in de Rummu-gevangenis in Estland. Dat roept heel wat herinneringen op.

Hoewel... 'Weten jullie dit nog? Ik weet dit niet meer!', klinkt het verbaasd bij Klaasje wanneer ze beelden van zichzelf terugziet. Door de aanhoudende slaapdeprivatie raakte Klaasje tijdens de opleiding dan ook volledig verward. Toch bewaart ze goede herinneringen aan haar deelname.



'Special Forces', maandag 3 november om 20.40 uur bij VTM en ook op VTM GO.


Special Forces op tv
Maandag 3 november 2025 om 20u40  »
VTM
Drie maanden na hun opleiding in Estland ontmoeten de elf rekruten elkaar opnieuw. Samen met gastheer Koen Wauters, deelnemer uit het eerste seizoen, blikken ze terug op een bijzondere ervaring, wat heel wat herinneringen naar boven brengt.
Dinsdag 4 november 2025 om 16u35  »
VTM
Drie maanden na hun opleiding in Estland ontmoeten de elf rekruten elkaar opnieuw. Samen met gastheer Koen Wauters, deelnemer uit het eerste seizoen, blikken ze terug op een bijzondere ervaring, wat heel wat herinneringen naar boven brengt.
Vrijdag 7 november 2025 om 23u35  »
VTM
Drie maanden na hun opleiding in Estland ontmoeten de elf rekruten elkaar opnieuw. Samen met gastheer Koen Wauters, deelnemer uit het eerste seizoen, blikken ze terug op een bijzondere ervaring, wat heel wat herinneringen naar boven brengt.

Taylor Swift - The Life Of A Showgirl (Sweet And Vanilla Perfume) (LP)
CD
Beste Zangers Seizoen 2025 (CD)
CD
Metejoor - 3 (CD)
CD
Persbericht VTM
https://www.vtmgo.be/vtmgo
Meer artikels over VTM
Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

logo Play Actie logo

Na een vijftien maanden durende, slopende gevechtsmissie in Irak keert de veelvuldig gedecoreerde soldaat Adam Schumann terug naar zijn gezin in Kansas. Hij probeert de draad van het normale leven weer op te pikken, maar wordt achtervolgd door traumatische oorlogsherinneringen en lijdt aan een ernstige vorm van 'survivor's guilt'.

'Thank You for Your Service', film uit 2017 met oa. Haley Bennett, om 20.35 uur op Play Actie.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 10:00
    Herfstbeelden
    06:00
    In bed met Olly
  • 11:00
    Radio 1: Touché
    06:00
    Radio 2 op VRT Canvas: Goeiemorgen Morgen!
  • 11:00
    Kaatjes Kameraadjes
    05:15
    Geen uitzending
  • 10:00
    Geen uitzending
    05:50
    Kabouter Plop
  • 10:25
    Geen uitzending
    07:15
    Achter gesloten deuren
  • 09:15
    Geen uitzending
    01:05
    Accused
  • 10:00
    Geen uitzending
    07:00
    Willy
  • 10:00
    It's Beginning to Look a Lot Like Christmas
  • 10:00
    Joe
    01:20
    Walker, Texas Ranger
  • 10:55
    De Chalet
    01:35
    De Tafel van de Week
  • 10:55
    NCIS: Hawaii
    01:20
    Rescue: HI-Surf
  • 11:00
    Cops
    01:20
    Les Sentinelles
  • 10:25
    The Block Australia
    01:35
    Botched
  • 10:15
    Secrets in the Desert
    01:50
    Geen uitzending
  • 10:58
    City Reports
    08:00
    De Tafel van Athumi
  • 10:52
    Het appartement
    05:55
    Sixties To Six
  • 11:00
    Winterse Kost
    01:10
    Chris Cooks Cymru
  • 10:05
    Inspector George Gently
    01:30
    Darby and Joan
  • 10:10
    First Dates Australia
    01:35
    Grey's Anatomy
  • 11:00
    Ivo op zondag
    01:35
    NOS Journaal met gebarentaal
  • 10:00
    Eucharistieviering
    01:15
    Nieuwsuur
  • 10:50
    De dikke data show
    01:25
    NOS Studio Sport Voetbal