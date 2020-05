'Kinderen van de Holocaust' over Auschwitz

Vanuit België worden tijdens de Tweede Wereldoorlog bijna 26.000 Joden, Roma en Sinti gedeporteerd, de meesten naar Auschwitz-Birkenau. Slechts 5% van hen zal de oorlog overleven.

In Auschwitz worden de gedeporteerde Joden als slaven ingezet in het sinistere economische project van de nazi’s. Van zodra ze niet meer productief zijn, volgt de gaskamer. Wie in Auschwitz belandt, leeft van dag tot dag. Overleven, is het enige doel.

De overlevingskans in Auschwitz was bijzonder klein. Onmiddellijk na aankomst volgde er een eerste selectie: wie te oud, te jong of te zwak was, werd onmiddellijk naar de gaskamer gestuurd. Wie kon werken, werd in de slavenarbeid gedwongen. Zo lang iemand gezond en productief bleef, had hij een kans om te overleven. Maar gezond blijven in Auschwitz, was haast onmogelijk.

Betsy en Paul Sobol zijn twee van de laatste nog levende Belgische Auschwitz-overlevenden. Zij vertellen haarscherp hoe ze ’s nachts toekwamen in het kamp en gescheiden werden van hun familie. Hoe ze konden overleven in de hel van het Oosten en hoe ze nu terugblikken op die vreselijke ervaringen.

Ook andere getuigen vertellen in deze aflevering de aangrijpende verhalen van hun familieleden. Velen van hen overleefden de deportatie naar Auschwitz niet. Van hen rest er enkel het pijnlijke weten dat ze er zijn overleden. De nabestaanden hebben geen graf, geen datum van overlijden. Hoeveel er ook al over Auschwitz is geweten en geschreven, de verhalen grijpen 75 jaar later nog altijd naar de keel en doen ons nadenken over de onpeilbare gruwel van de nazi-vernietigingsmachine.

Met getuigenissen van Paul Sobol, Betsy Sobol, Norbert Vos, Patricia Ramet, Michel Kichka, Anna Erlich Liebermann en Eva Fastag.

'Kinderen van de Holocaust', dinsdag 12 mei om 21.25 uur op Canvas.