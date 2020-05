'Kinderen van de Holocaust': kinderen zonder schaduw

De oorlog is voorbij. Voor de Joodse gemeenschap volgt een zware tijd. Hun bezittingen zijn verloren, hun huizen ingenomen. Iedereen heeft dierbaren verloren.

Wie ondergedoken leefde, gaat op zoek naar hulp en andere overlevende familieleden. Niet zelden keren ze van een kale reis terug. De overheid biedt weinig hulp. De Holocaust-overlevenden zijn op zichzelf aangewezen.

Haast elke Europese Jood heeft familieleden verloren in de Holocaust. De overlevenden moeten na de oorlog hun leven weer op de rails zien te krijgen. Kinderen zijn vaak wees, jonggehuwden plots weduwe of weduwnaar. Bijna iedereen heeft één of twee ouders verloren. Het verlies van de familie is zo groot dat het wordt weggeduwd. De maatschappij heeft geen oog voor het leed van de Joden en zijzelf praten er liever niet over. Ieder heeft zijn rugzak te dragen, men wist het van mekaar.

De overlevende Joden vestigen hun aandacht op de primaire behoeften. Tachtig procent heeft geen kledij en slaapplaats na de oorlog. Ze moeten een woonst vinden, een job, en proberen weer een netwerk uit te bouwen. Maar de overheid zit niet op hen te wachten. De meeste uit België gedeporteerde Joden bezaten niet de Belgische, maar wel de Poolse nationaliteit, en met de snel escalerende Koude Oorlog behoren zij plots tot het vijandige kamp…

Met getuigenissen van Anna Erlich Liebermann, Eva Fasta, Shaul Harel, Michel Kichka, Malka Koretzki, Patricia Ramet, Regina Sluszny, Betsy Sobol, Paul Sobol, David Teszler, Norbert Vos en David Wagman.

