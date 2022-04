Kathleen heeft superkrachten en kan een ei in 1 minuut koken. Denkt ze.

In een nieuwe aflevering van 'Villa Zuid-Afrika' geniet Regi van zijn verblijf in het guesthouse van Kathleen en Steven. Hij is een tevreden klant, en bovendien ook een makkelijke: een zachtgekookt eitje volstaat als ontbijt.

Een 'eitje van een cent' voor kokkin Kathleen, toch? Zij beweert namelijk bij hoog en bij laag dat een ei na amper één minuut koken klaar is. Regi kan zijn oren niet geloven en ze nemen de proef op de som. Heeft het water in Zuid-Afrika speciale krachten of krijgt Regi een rauw ei voorgeschoteld?



Op 26 april en 3 mei maakt 'Villa Zuid-Afrika' plaats voor koning voetbal en zendt VTM 2 de Champions League uit. Op dinsdag 10 mei zijn Kathleen, Steven, Lewis en Jay weer van de partij. 'Villa Zuid-Afrika', dinsdag 19 april om 21.50 uur bij VTM.