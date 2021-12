Kathleen en haar gezin vieren kerst in 'Villa Zuid-Afrika: Kerst onder de Evenaar'

Een brandende zomerzon, aperitief aan het zwembad en struisvogel in plaats van kalkoen op het kerstmenu. Allesbehalve een traditionele kerst, maar ook in de kerstspecial van 'Villa Zuid-Afrika' passeert de kerstman.

In 'Villa Zuid-Afrika: Kerst onder de Evenaar' gaan Kathleen Aerts en haar gezin jingle all the way om hun villa in Zuid-Afrika tot een kerstparadijs om te toveren. Jingle Bells van ‘s ochtends tot ‘s avonds, 24/7 een kerstmuts op het hoofd, dozen vol kerstversiering, duizenden lichtjes en niet één maar twee versierde kerstbomen: er staat geen rem op de kerstgekte van Kathleen.

De twee kerstbomen doen zoontjes Jay en Lewis al dromen van een dubbele portie cadeautjes. Al heeft Lewis maar één grote wens: de kerstman in het echt ontmoeten. Het ziet er echter naar uit dat de kerstman Jay en Lewis vergeten is. Ging hun brief verloren in de post of zijn ze stout geweest? Het gezin kan in ieder geval wel genieten van een lekker kerstdiner aan het zwembad met zelfgemaakte kroketjes van Steven en Jay. Of zullen deze net zoals vorig jaar weer ontploffen in de frietketel?

'Villa Zuid-Afrika: Kerst onder de Evenaar', dinsdag 28 december om 20.35 uur op VTM.