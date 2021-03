Kat en muisspel tussen politie en jongeren tijdens drugscontrole in 'Flikken BXL'

Vijf jaar na de aanslagen van 22 maart in Brussel gaat reportagemaker Karel Lattrez op pad met de Brusselse politie in 'Flikken BXL'. De reeks brengt voor het eerst een diepe inkijk in het grootste en meest controversiŽle politiekorps van ons land, de zone Brussel-Hoofdstad Elsene.

Elke tussenkomst kan uit de hand lopen, hoe banaal de aanleiding ook is. Dat vertelt ook korpschef Michel Goovaerts: 'Elke dag opnieuw raakt één van mijn mensen gewond tijdens een interventie. Dat kunnen we niet aanvaarden. Er is een trend van police-bashing en ik denk niet dat die trend zomaar gaat liggen.'

In de eerste aflevering houdt de politie een drugscontrole op een speelplein. 'We hebben meer en meer problemen met dealers. Ze zijn hun territorium aan het afbakenen en we moeten nu ingrijpen. Anders wordt het een drugsoorlog', zegt hoofdinspecteur Nancy. Ze vertelt ook over minderjarigen die als 'drugsezels' worden ingezet: 'We weten dat minderjarigen drugs gaan leveren voor 5 of 10 euro. Ze zijn daar blij mee, want dan kunnen ze een zak chips kopen. Een kind van 12 jaar ga je niet snel controleren.'

Een betoging met 2000 mensen op het Schumanplein dreigt uit de hand te lopen. Ze duurt al 3 uur langer dan toegelaten en de betogers bezetten ook de Wetstraat, tegen alle afspraken in. Na uren negotiëren, beslist hoofdinspecteur Kjell om het waterkanon in te zetten. 'Er waren afspraken gemaakt, maar als die niet worden nageleefd, is er op een gegeven moment geen discussie meer mogelijk. Jammer dat het zo moet gebeuren', vertelt hoofdinspecteur Kjell.

Naast het politiewerk en de ontnuchterende gesprekken met de interventie- en rechercheteams, toont 'Flikken BXL' ook hoe uitdagend het leven in de grootstad is. In de eerste aflevering maakt de kijker kennis met Jean-Christophe, de bezieler en oprichter van een boksclub in het centrum van Brussel. Daar probeert hij jongeren uit de moeilijke wijken weg te houden van de straat. 'Sommige van onze jongeren wonen met 10 in een appartement voor 2 personen. Het is logisch dat ze in zo'n situatie soms een uitlaatklep nodig hebben zoals bijvoorbeeld boksen. Ik ben ervan overtuigd dat wanneer er meer sportzalen in Brussel zouden zijn, de criminaliteit zou dalen. Dat toonde de lockdown trouwens ook aan: de scholen en sportzalen waren drie maanden gesloten en de criminaliteit steeg.'

'Flikken BXL', nieuw vanaf donderdag 18 maart om 21.55 uur bij VTM.