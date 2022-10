Kandidate Jana verrast de coaches met een streepje opera in 'The Voice van Vlaanderen'

Zondagavond wagen een nieuwe resem talenten hun kans in The Voice van Vlaanderen. Jana, 19 jaar uit Melle, verrast vriend en vijand met haar prachtige sopraanstem.

Toen ik klein was zette mijn papa vaak muziek op, vooral klassieke liedjes. Mijn grote droom is om in de opera mee te doen en die jurken aan te trekken', vertelt Jana. Voor haar auditie koos ze voor ‘O Mio Babbino Caro’ van Katherine Jenkins. 'Ik denk dat ik eruit ga springen omdat ik een ander genre dan de meeste kandidaten ga brengen', klinkt het bij Jana. Kan ze coaches Koen Wauters, Jan Paternoster, Mathieu Terryn en Natalia bekoren?

'The Voice van Vlaanderen', elke vrijdag om 20.35 uur en zondag om 19.55 uur bij VTM en op VTM GO. Ook voor de afvallers is er hoop dankzij vijfde coach Laura Tesoro. Kijkers kunnen haar traject volgen in 'The Voice Comeback Stage', elke zondag om 21.15 uur op VTM GO.