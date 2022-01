Kanaal Z lanceert de serie 'Z-Food' over de Vlaamse voedingsindustrie

Vlaanderen kent een belangrijke en zeer diverse voedingsindustrie. De sector heeft vaak nog een traditioneel imago, terwijl ze toch volop investeert in onderzoek en innovatie.

De nieuwe reeks 'Z-Food' op Kanaal Z brengt twaalf innovatieve projecten in beeld. De reportages tonen aan hoe de voedingssector werkt aan vernieuwende producten, efficiëntere processen en duurzaamheid in de hele keten.

De projecten worden gerealiseerd onder begeleiding van het innovatieplatform Flanders’ FOOD en met steun van onder andere Het Agentschap Innoveren en Ondernemen en EFRO. Intussen zijn er al een heel pak concrete resultaten, die worden voorgesteld in de nieuwe reeks' Z-Food'. Daarin getuigen bedrijven en onderzoekers over hun technologische, product- en procesinnovaties. Experts geven duiding bij de trends en evoluties in de voedingssector.

Alex Coene, Netmanager Kanaal Z: ''Z-Food' toont aan hoe samenwerking onze voedingsbedrijven meer slagkracht geeft en nieuwe perspectieven opent voor de toekomst. De uitdagingen voor de voedingssector zijn divers: de veranderende eetgewoonten van de consument, de nood om in te spelen op de klimaatverandering, het zoeken naar gezondere recepturen en recycleerbare verpakkingen, het verminderen van de ecologische voetafdruk van productieprocessen, enzovoort… Om antwoorden te vinden op die uitdagingen zet de sector volop in op onderzoek en ontwikkeling, in samenwerking met kennisinstellingen en onderzoekscentra, andere bedrijven en via co-creatie tussen de verschillende stakeholders.'

'Z-Food', vanaf 27 januari elke donderdagavond op Kanaal Z.