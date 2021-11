Kanaal Z en 'We're Smart World' lanceren 'De Keukentafel'

Op zaterdag 27 november lanceert de businesszender Kanaal Z samen met We're Smart® World 'De Keukentafel', een programma over en door duurzame ondernemers. Wekelijks schuiven tien toonaangevende bedrijfsleiders – de We're Smart® Helden – aan tafel bij presentatrice Ilse De Vis en Frank Fol, De Groentekok® en chairman van de organisatie We're Smart World, die vorm geeft aan de duurzaamheidsgedachte en de circulaire economie.

'De Keukentafel' gaat wekelijks op zoek naar inspirerende verhalen over duurzaamheid, de voeding van de toekomst, innovatie, logistiek en de aanleunende industrie. Het programma neemt meer dan veertig Belgische ondernemingen onder de loep. De kijker maakt kennis met duurzame initiatieven en bedrijven in en rond de voedingswereld. Wat kunnen we van hen leren, of hoe kunnen ze ons inspireren? 'De Keukentafel' gaat daarbij dieper op de waardeketen van grond tot bord en van bord tot grond.

Tien We’re Smart Heroes spreken hun ervaringen, de valkuilen, de motivaties, hun eigen doelstellingen en hun successen op de weg naar een duurzamer ondernemen. Wat doen ze voor een betere wereld? Wie zijn hun voorbeelden? Wat kunnen we leren van duurzame initiatieven en bedrijven?

Alex Coene, Netmanager Kanaal Z/Canal Z: 'Kanaal Z wil als open zender met een generalistisch karakter informeren, signaleren en met gerichte tips en adviezen aanzetten tot ondernemen. Met 'De Keukentafel' willen we bedrijfsleiders inspireren en stimuleren tot duurzaam ondernemen. We zijn dan ook fier dat we dit nieuwe programma samen met onze partners kunnen lanceren.'

Frank Fol, Chairman We’re Smart®: 'Met 'De Keukentafel' wil We’re Smart® World haar DNA en missie sterk uitdragen: mensen, initiatieven en bedrijven (We're) samenbrengen die gezond, ecologisch en duurzaam bezig zijn, zowel in de voedingssector als erbuiten. De bedoeling is van elkaar te leren en elkaar te versterken om onze maatschappij te laten evolueren naar slimmere (Smart) oplossingen voor ons lichaam, de natuur en de wereld (World).'

'De Keukentafel' is een initiatief van We’re Smart World en Kanaal Z/ Canal Z en komt tot stand in samenwerking met duurzame partners Dovy, stad Roeselare, Brussels Gewest, Conhexa, Miele, Herwin, Ekomenu, Schenk Wines .

Vanaf 27 november gedurende 10 weekends op Kanaal Z.