Kan Jeroen Perceval zijn social anxiety eindelijk loslaten in 'Kung Fu Helden'?

De hemel barst open boven de Zuid-Koreaanse bergen, maar zelfs de gutsende regen houdt de Kung Fu Helden niet tegen. Onder het bladerdek van het bos, in de natte modder, gaan lichaam én geest dieper dan ooit.

Master Heng Yi leert de studenten al staand mediteren. 'Raar maar waar, ik had daar meer dan een uur kunnen staan. Dat ging moeiteloos', vertelt Astrid. Ook voor Anke was de sessie succesvol: 'Voor het eerst voelde ik geen rugpijn en kon ik alles volhouden.'

De stilte opent diepe lagen bij de groep. Tijdens een gesprek met de Shaolin-masters deelt Jeroen Perceval voor het eerst wat hem al jaren parten speelt. 'Ik struggle soms met social anxiety. Ik voel me niet altijd comfortabel in groep. De dagen hiervoor deed ik het in mijn broek om met een hele groep weg te gaan', vertelt Jeroen. 'Ik ben iemand die graag op zichzelf is. Sociale interacties kunnen best vermoeiend zijn.'

Later die dag komt het tot een sleutelmoment in de Kung Fu training. Voor het eerst combineren master Heng Yi en Yan Lei hun lessen. De studenten trainen in duo, arm tegen arm, waarbij kracht, pijn en mentale focus samenkomen. Kevin Janssens bijt de spits af. Tegenover hem: master Yan Lei. 'Ik laat me niet intimideren en probeer hem te volgen met dezelfde intensiteit', vertelt Kevin. 'De pijn probeer ik te vergeten en ik probeer me te focussen op mijn ademhaling en onze armen die contact maken. Ik voel amper tot geen pijn. Ik begin meer en meer te begrijpen hoe je een focus moet houden en je lichaam leren reguleren.'

