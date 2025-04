'Kamp Jeroom' wordt voor even Camping Jeroom: 'Zet een tent op terwijl je een blinddoek draagt'

Terwijl Pedro Elias en Wesley Sonck nog altijd helemaal bovenaan de ranking van 'Kamp Jeroom' staan te pronken, rijden er opnieuw drie kakelverse duo's Jerooms parkeergarage binnen.

In aflevering vier zullen Jelle De Beule & Thomas Huyghe, Lynn Van den Broeck & Wim Willaert en Daphne Agten & Janne Desmet het tegen elkaar opnemen voor de felbegeerde maar niets betekende titel van winnaar van 'Kamp Jeroom'.

'De eerste opdracht is op het lijf geschreven van dit uiterst artistiek deelnemersveld', belooft Jeroom. 'Jullie kunnen eindelijk uitpakken met iets dat in de echte wereld totaal nutteloos is: kunstkennis.' Jeroom heeft zijn duurste Chinese vazen meegebracht en opgesteld middenin een reusachtige Jenga-toren. De bedoeling? De vaas helemaal bovenaan de toren krijgen door de houten blokjes bovenaan te verwijderen en onderaan in te schuiven. En alsof dat nog niet moeilijk genoeg is, moeten de deelnemers elk een reuzenhand dragen. Maar voordat de opdracht van start gaat, heeft Erik nog een prangende vraag...

Voor de tweede opdracht verandert 'Kamp Jeroom' even in Camping Jeroom. De duo's moeten hun kampeerplek zo snel mogelijk opstellen - en dat met een blinddoek op. Als de tent, tafel én kampeerstoeltjes correct opgesteld staan, stopt de tijd. Maar wat één teamlid niet weet, is dat Jeroom zijn of haar partner een geheime opdracht heeft gegeven: de ander zo vaak mogelijk tegen een metalen emmer laten lopen.

In de laatste opdracht belanden de kandidaten in een garagebox vol grote, opgeblazen ballen. De uitdaging? Zorgen dat geen enkele bal nog de grond raakt. En ook hier heeft ieder duo hun eigen originele tactiek voor. Vol enthousiasme, een gezonde portie rivaliteit, maar vooral een overdosis aan decibels proberen de duo's de finale te halen.

'Kamp Jeroom', donderdag 24 april om 21.15 uur op Play4 en GoPlay.