'Kamp Jeroom' of relatietest? James en Dorian ervaren het zelf

Jeroom verwelkomt opnieuw drie kersverse duo's in zijn beruchte muffe parkeergarage. James Cooke & Dorian Liveyns, Celine Van Ouytsel & Bockie De Repper en Natalia Druyts & Jef Neve krijgen elk hun garagebox toegewezen.

Deze drie duo's zullen strijden voor de titel van Celebrity van het jaar én de felbegeerde patserbak die staat te pronken in Jerooms garage.

Ongetwijfeld dachten James en Dorian er een leuk uitje van te maken, maar al snel ontdekken ze dat Kamp Jeroom een niet te onderschatten relatietest kan zijn. Zelfs bij het binnenrijden zit het duo elkaar al op te jagen: 'Ik rij hier sebiet naar achter en ik zet u uit de auto. Ik zweer het', aldus een lichtgefrustreerde James.

En ook de absurde proeven in Kamp Jeroom blijken een serieuze relatietest te zijn. De opdracht waarbij ze tussen een heleboel ophangende sokken de juiste paren moeten zoeken, maakt heel wat los bij het getrouwde koppel: 'We hebben eigenlijk veel discussies over de was', geeft James toe na de opdracht. 'Vorige week nog hadden we een intense discussie. Soms pak ik mijn kleren en riek ik de frieten nog.' Maar dat ontkent Dorian met klem.

In de eerste opdracht moeten de duo's hun haviksoog bovenhalen, want deze keer staan ze niet twee, maar wel met drie bv's in de garagebox. In een compleet donkere box, waar af en toe het licht aanspringt, moeten de duo's de derde bekende Vlaming zo snel mogelijk vinden en ontmaskeren. In de laatste opdracht staat er een niet zo gezellig salon opgesteld. Aan de kandidaten om zo goed mogelijk te stapelen zodat alles op de mat past en niets de grond raakt. Niet zo simpel als Jeroom nog een verrassing in petto heeft voor de kandidaten.

'Kamp Jeroom', donderdag 8 mei om 21.15 uur op Play4 en GoPlay.