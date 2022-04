Kamal Kharmach haalt zijn beste Italiaans boven in 'I Can See Your Voice'

Collega's leerkrachten Amel en Jari zijn grote fans van het programma '#LikeMe' en dus ook van actrice en zangeres Pommelien Thijs. Zij bepalen op zaterdag 23 april welke performer een duet met haar mag zingen in 'I Can See Your Voice'.

Kamal Kharmach, Vincent Fierens, Ingeborg Sergeant en Kürt Rogiers staan opnieuw paraat om de kandidaten en Pommelien te adviseren met goedbedoelde, maar niet altijd accurate commentaar.

Deze 7 performers zullen hen van hun (on)kunde proberen te overtuigen: de amazone, de stervoetballer, de mama melody, de straatmuzikant, de dance diva, de muzieklerares en het duo. Nadat de straatmuzikant het Italiaanse nummer 'Gloria' geplaybackt heeft, gaat Kamal helemaal uit de bol en haalt hij zijn beste Italiaans boven, tot groot jolijt én verbazing van iedereen.

Na alle eliminatierondes mag de laatste performer in duet met Pommelien het nummer 'Nu wij niet meer praten' zingen. Maar omdat in deze aflevering een duo deelneemt, zou het ook wel eens een trio kunnen worden... 'I Can See Your Voice', zaterdag 23 april om 20.30 uur bij VTM en ook op VTM GO.