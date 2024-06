Juni brengt tal van nieuwe afleveringen naar Cartoon Network

Craig, een nieuweling in de stad, gaat op reis naar de Kreek om een verloren schat te vinden. Hij moet door de wildernis navigeren en nieuwe vriendschappen maken, terwijl hij wordt achtervolgd door een bende piraten die de Kreek willen vernietigen.

Bekijk de avonturen van 'Craig voor de Kreek' op Cartoon Network! Er zijn extra herhalingen gepland gedurende de maand juni om 8.50 en 17.55 uur.

'Craig van de Kreek: Craig voor de Kreek'

Zaterdag 8 juni om 17.55 uur

'Wat babyberen leren'

Vanaf 17 juni, elke weekdag om 15.25 uur

Na een mislukte poging om een thuis te vinden in de straten van een stad, belanden de babyberen midden in de nacht in een plaatselijke speeltuin en wensen ze dat ze een kans krijgen om een nieuwe thuis te vinden, ongeacht waar in het universum dat is.

Geniet van de lancering van nieuwe afleveringen van 'Wat babyberen leren', inclusief de speciale aflevering 'The Big Bloom' (op 25 juni) op Cartoon Network.

'Ninjago: De Drakenstrijd'

Nu te zien, elk dag om 16.20 uur

Een meester in Spinjitzu moet een nieuwe groep helden trainen. Hun missie: het opsporen van de elementaire draken die de planeet kunnen redden. Dit voordat duistere krachten deze nieuwe wereld vernietigen.

Ga elke dag om 16.20 uurde drakenstrijd aan op Cartoon Network!

'Cartoonito 'bij Cartoon Network

Nu te zien, elk dag om 9.30 uur