Jong Limburgs koppel ruilde Hasselt in voor het mondaine Marbella

Dromen zijn er om waar te maken. Zo denken ook Limburgers Frans en Jamila. De kijker ontdekt hun verhaal om 21.40 uur bij VTM 2.

Het jong koppel ruilde twee jaar geleden hun Hasseltse thuis in voor het mondaine Marbella. Ze runnen er nu samen met de mama en pluspapa van Frans het succesvolle vastgoedkantoor All Property Solutions vanuit hun ouderlijke villa in Marbella.

De verhuis naar Spanje lijkt nog steeds wat onwerkelijk. 'Het voelt als vakantie omdat we zo gelukkig zijn hier te kunnen wonen', klinkt het bij Jamila. 'De zon schijnt hier bijna elke dag dus je voelt je ook heel anders als persoon.'

'Costa Belgica', maandag 10 oktober om 21.40 uur bij VTM 2 en op VTM GO.