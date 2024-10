Jonas verrast in 'Blind Getrouwd' echtgenote Britt, die rouwt om overleden oma

Naast beginnende verliefdheden, veel street food, kattenkwaad, straathonden en sessies bij de relatietherapeute, ook in de hoofdrol in 'Blind Getrouwd' op maandag 21 oktober: tranen.

Britt rouwt om haar overleden oma en relatietherapeute Sarah Hertens legt heel wat onzekerheden bloot bij Simen.

Helemaal de cup of tea van levensgenieters Jonas en Britt: ze gaan op street food tour in Mexico City. 'Maar ik moet ook witte wijn drinken he vandaag', klinkt het ‘s ochtends bij Britt. De oma van de Gentse spring-in’t-veld, die enkele jaren geleden overleed, zou immers jarig zijn vandaag. Sinds Britts oma stierf, klinken zij en haar broer elk jaar met eclairs en witte wijn op de geboortedag van hun oma, omdat ze dat vroeger altijd aten en dronken bij Monique. 'Maar ik ga hier geen Mexicaanse eclair vinden he', klinkt het bij Britt. Dat is echter buiten echtgenoot Jonas gerekend…

Jonas krijgt af te rekenen met een concurrent: Karlien installeert haar kat Marcel in hun gemeenschappelijk appartement. Een spannend momentje voor alle drie, zo blijkt. 'Mijn enige ervaring met een kat is toen ik vroeger ging babysitten. Ik mocht dan niet in de zetel zitten omdat de kat daar zat, en ik moest nààst de zetel zitten. Tot nu toe heb ik dus niet zo’n goede ervaringen met katten (lacht). Maar ik ben er wel nieuwsgierig naar en sta er wel voor open. Marcel is één van de belangrijkste mannen in Karliens leven dus ik zal daar maar lief tegen zijn he', klinkt het lachend bij Thomas.

Na een ontmoeting met de man des huizes, komt relatietherapeute Sarah Hertens langs bij Thomas en Karlien. De Limburgse ergotherapeute is het niet gewend om een gevoelige man aan haar zijde te hebben, en werpt haar bezorgdheden op tafel.

Ook Simen en Larissa krijgen in Westmeerbeek het bezoek van Sarah. Ze bespreken hun twijfels met de psychologe en Sarah legt heel wat onzekerheden bloot bij Simen, die duidelijk overvallen wordt door emoties.

'Blind Getrouwd', maandag 21 oktober om 20.40 uur bij VTM.