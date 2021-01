Joke Emmers en Michaël Pas in 4-delige komische reeks 'LEEF' op Eén

Joke Emmers en Michal Pas in 4-delige komische reeks 'LEEF' op En

Foto: Eén © VRT 2021

Na 'We Moeten Eens Praten' pakt En deze week uit met 'LEEF', een vierdelige komische reeks met Michal Pas en Joke Emmers in de hoofdrol. Een korte reeks, 'Gemaakt in 2020', in de late avond van En.

De vierdelige komische dramareeks 'LEEF' draait rond Anja (Joke Emmers), een frivole dertiger die vastgeroest is in de routine van haar job. In haar fantasie heeft ze haar eigen beautysalon, in realiteit maakt ze overledenen klaar voor opbaring in een funerarium. Anja is een uitsteller en komt er niet toe om haar dromen te waar te maken. Gelukkig geven haar 'klanten’ haar zo nu en dan een zetje in de rug... Naast Joke Emmers is ook Michaël Pas in een hoofdrol te zien, met daarnaast onder andere Ikram Aouad, Lukas Van den Eynde, Alice Reijs, An Miller en Lize Feryn. 'LEEF' is een productie van Polar Bear.

'LEEF' werd bedacht door Leen Vandereyken, die samen met Lenny Van Wesemael de scenario’s schreef. Aanvankelijk kwam de regie van de vier afleveringen in handen van Lenny Van Wesemael. Na het draaien van de eerste twee afleveringen moest zij de regie van afleveringen drie en vier echter overdragen aan Anthony Schatteman, nadat haar moeder onverwacht overleed. Anthony kon de al gezette toon van de reeks voortzetten. Lenny heeft wel de montage van de eerste twee afleveringen afgewerkt.



Joke Emmers: 'Het was heerlijk om Anja te mogen spelen. Een personage dat soms valt, maar steeds weer opstaat en leert te waarderen wat ze heeft. Het was ook zalig om met Michaël Pas te spelen en veel van hem te leren. Ik ben dankbaar dat ik deel mocht uitmaken van een topteam dat ondanks alle veiligheidsmaatregelen fantastisch werk heeft neergezet, met twee fantastische regisseurs!'



Michaël Pas: 'Filmen tijdens een pandemie vereist veel gedoe met regeltjes en voorschriften. Maar tegelijk was iedereen op de set zo blij als een kind in een speeltuin: we mogen weer! 'LEEF' heeft een kleine cast, kleine crew en klein decor. Maar dat wordt ruimschoots goed gemaakt door twee regisseurs die groot durven denken!'



Regisseur Lenny van Wesemael: 'Op heel korte tijd hebben we ongelooflijk veel verwezenlijkt. De chemie tussen Joke en Michaël was super en ook de jonge ploeg was heel gemotiveerd, wat je voelt in het eindresultaat.'



Regisseur Anthony Schatteman: 'Het draaien van 'LEEF' voelde voor mij als thuiskomen doordat de opnames doorgingen in Wetteren, de plaats waar ik opgroeide. Lenny had, voor ik bij het project werd betrokken, al een cast en crew samengesteld met enorm veel passie en talent, waardoor de opnames echt een droom waren. Het resultaat: een reeks waar elk departement trots op mag zijn!'

'LEEF', vanaf maandag 11 januari, 4 dagen na elkaar rond 21.20 uur op Eén.