Jochem keert terug naar zijn 'Jeugdrechter'

Jochem woont met zijn alleenstaande moeder in Mechelen. Zijn vader heeft hij nooit gekend. De relatie tussen moeder en zoon is moeilijk en wanneer hij twaalf is, komt Jochem bij jeugdrechter Nicole Caluwé in Mechelen terecht.

Jochem zal de volgende jaren in zes verschillende voorzieningen verblijven, ook in de gesloten gemeenschapsinstelling in Mol. Jochem keert met Phara de Aguirre terug naar zijn jeugdrechter om haar te vragen waarom hij niet thuis kon blijven wonen.

'Mijn Jeugdrechter', woensdag 23 april om 21.20 uur op VRT Canvas.