Jeroom deelt gênant skateverhaal in 'Opvoeden Doe Je Zo'

Donderdag 1 oktober verwelkomt Pedro Elias een internationale sterrencast in de vijfde aflevering van 'Opvoeden Doe Je Zo', want naast nationale grootheden als Jeroom Snelders, Jeroen Meus en Ella Leyers treedt ook Willie Wartaal, de charismatische frontman van Nederlandse band De Jeugd Van Tegenwoordig aan als vader.

En daar is Pedro wel heel blij om: 'Willie Wartaal is mijn muzikale held. Hij is een rapper waar ik een beetje verliefd op ben.' De panelleden bieden een inkijk in hun eigen, soms woelige jeugd vol foute rages en vestimentaire flaters. Zo deelt Jeroom het gênante verhaal over zijn eerste stappen als skater.

Jeroom: 'Ik heb aan één rage meegedaan toen ik jong was: skaten. Maar ik had een vader die graag herinneringen maakte. Dus als ik een skateboard wilde, dan zei mijn vader: waarom naar de winkel gaan als we het zelf kunnen maken? Vier weken later had ik een skateboard van triplex, heel dik en het woog zo’n 15 kg. Dat was verschrikkelijk! Dat ding brak gewoon enkels. Ik kocht zelfs stickers van een bekend skatemerk om erop te plakken en dan zei ik altijd dat het een speciaal model uit Amerika was (lacht).'

Mag je kind thuis een glas alcohol drinken voor z’n zestiende?

De panelleden bespreken onder andere ook het dilemma van de week: mag je kind thuis een glas alcohol drinken voor z’n zestien jaar? Voor Jeroen moet het alvast kunnen: 'Ik meen mij te herinneren dat wij als kind tafelbier kregen toen wij klein waren. Daar zit een klein beetje alcohol in en dan zaten we bij mijn oma aan de kindertafel bier te drinken (lacht). Ik werkte ook al op jonge leeftijd in restaurants en dan kreeg ik na de service een pint van mijn baas. Ik was toen 14 of 15 jaar.'

België is het festivalland bij uitstek en daarom proberen de BV’s hun kinderen zo snel mogelijk alles bij te brengen over de verschillende festivals: wat is een moshpit? En hoe ziet een 'fanny pack' eruit? Ze duiken ook in de wereld van Buffalo-schoenen, nektapijten en Get Ready!. En wat gaat er om in het hoofd van de kinderen wanneer ze spreken over een breed maatschappelijk thema zoals 'justitie'?

Pia (9) uit Ekeren

Pia is 9 jaar en woont in Ekeren. Pia heeft soms last van een ochtendhumeur, ze is een sloddervos en een nagelbijter. Wat er beter kan aan haar huidige mama? 'Elke avond zit ze van die romantische films te bingewatchen en dan gaat ze veel te laat slapen!'

Melle (9) uit Schilde

Melle is 9 jaar en woont in Schilde. Ze wil actrice of juf worden, haar bijnaam is 'Melski Rebelski' en ze is een vegetariër. Of was, de voorbije twee weken. Nu eet ze gewoon minder vlees. Wat er beter kan aan haar huidige mama? 'Tijdens het eten neemt ze altijd haar telefoon op en kunnen we nooit deftig eten.'

