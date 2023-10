Jens Dendoncker en Henk Rijckaert gaan overkop in 'The Big Bang'

In de explosieve Coppens-arena, gevuld met heliumballonnen, een kolkende waterbak en een draaiende schommel, gaan drie dappere duo's morgen de uitdaging aan.

In 'The Big Bang' betreden dit keer Jens Dendoncker & Henk Rijckaert, Gloria Monserez & Francisco Schuster en Ian Thomas en Katnuf het waanzinnige parcours onder het waakzame oog van broers Staf en Mathias Coppens. Met een flinke dosis humor en eigenzinnige aanpak storten Jens en Henk zich in de strijd. 'We kiezen altijd voor de slechtst mogelijke optie, dat is onze strategie!', grinnikt Henk bij de start. Maar het echte werk begint pas wanneer de twee heren de 360 graden schommel moeten trotseren. De ene moet trappen terwijl de andere overkop gaat om zo een ballon kapot te maken. En dat gaat gepaard met het nodige geklungel...

'The Big Bang', zaterdag 28 oktober om 20.30 uur bij VTM en op VTM GO.