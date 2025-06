Jani en Otto-Jan ontvangen woensdag topadvocate Davina Simons in 'Viva La Feta'

Ongemakkelijk momentje voor Jani & Otto-Jan in 'Viva La Feta' als ze de zevende gast van dit seizoen niet herkennen. 'Welkom Astrid Coppens!' schreeuwt het spandoek, maar het is topadvocate Davina Simons die van de ferry stapt op Sifnos.

'Ze waren een beetje gegeneerd omdat ze de foute naam hadden opgeschreven, maar dat is helemaal niet erg', zegt Davina bij haar aankomst. Maar ook nadat ze haar naam heeft gezegd, hebben Jani en Otto-Jan nog altijd geen idee wie hun gast is voor de komende 48u.

Het Grieks-Hollands duo probeert de schijn hoog te houden als Davina Simons bij hen in de auto stapt. Als Jani voorzichtig vraagt of ze elkaar al eens ontmoet hebben, reageert Davina positief: 'Na het concert van Natalia zijn we samen naar The Villa geweest.' Maar ook dat doet niet meteen een belletje rinkelen, dus probeert Otto-Jan op subtiele wijze erachter te komen wie er bij hun in de auto zit.

Zodra Jani en Otto-Jan het dossier van hun gast hebben doorgenomen en eindelijk weten wie ze de komende twee dagen gezelschap zullen houden, kan de vakantie écht beginnen. Het wordt al snel duidelijk dat ook deze tweedaagse allesbehalve een rustvakantie zal worden. Ze rijden meteen naar het strand, gaan de avontuurlijke toer op met een speedboot, wagen zich aan muurklimmen en ontdekken het prachtige eiland te paard.

'Viva La Feta', woensdag 4 juni om 21.15 uur op Play4 en GoPlay.