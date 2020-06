Jan en Pascal gaan in de laatste aflevering op jacht

Foto: Eén - © VRT 2020

Jan en Pascal hebben schrik om na hun pensioen hun professionele netwerk te verliezen. En bij hen valt dat ook nog eens samen met hun sociale netwerk, hun vrienden kennen ze via hun job. Ze hebben dus nood aan nieuwe netwerken.

Gaan golfen is een mogelijkheid maar via contacten van Jan kiezen ze ervoor om te gaan jagen. Ook al zijn ze allebei grote dierenvrienden en kunnen ze nog geen muis doden, toch is het een wereld waar ze meer van willen weten. Kan daar genetwerkt worden en krijgen ze tegelijkertijd meer begrip voor het jagen, of juist minder?

'Twee Tinten Grijs', dinsdag 16 juni om 20.45 uur op Eén.