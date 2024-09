Is onwetende Lotte klaar voor de slachtbank of kan ze haar hachje toch nog redden in 'De Verraders'?

Groot gejuich aan de ronde tafel vorige week toen de bondgenoten met Jonatan een eerste verrader uit het kasteel wisten te verbannen. Maar nog voor hij het veld had geruimd, werd de volgende aanval al ingezet.

Deze keer richten de bondgenoten hun pijlen op mede-verrader Lotte Vanwezemael, de volgende verdachte op hun lijst. Hartsvriendin Dorianne Aussems merkte al vanaf seconde één op dat Lotte een verrader was en heeft een gewaagd plan in gedachten. Ze wil Lotte overtuigen haar te verleiden om zo het ultieme bewijs tegen haar te verzamelen. 'Ik wil een onderonsje doen. Als ik verleid word, en ik zeg nee, dan weet ik het zeker: Lotte is een verrader', klinkt het vastberaden. Kiezen de verraders nu zondag 29 september voor verleiding of gaan ze voor wraak en plegen ze een nieuwe moord op een onschuldige bondgenoot? En is verrader Lotte klaar voor het slachtblok aan de ronde tafel, of weet ze zich toch nog uit de strop te worstelen?

Hoewel Lotte nu hoofdverdachte nummer één is, heeft ze zelf geen idee dat de bondgenoten haar in het vizier hebben. 'Ik heb al andere namen gehoord, van alles door elkaar maar mijn naam is nog niet gevallen', klinkt het bij Lotte. En dat willen de bondgenoten nog even zo houden. 'Ik wil niet dat Lotte voor de ronde tafel te weten komt dat mensen naar haar kijken. We want to catch her by surprise!', klinkt het. Maar voor de bondgenoten definitief toeslaan aan de ronde tafel, willen Slongs, Ingeborg en Julie Colpaert eerst nog wat extra bewijs in de wacht slepen. Ze bedisselen een plan om Lotte in de val te lokken. Al brengen ze met hun plan - zonder dat ze het beseffen - ook mede-verrader William op de hoogte van de verdenkingen tegen Lotte. William staat plots voor een moeilijke keuze: 'Ofwel verdedig ik Lotte, ofwel moet ik haar opofferen. Het is heel dubbel', klinkt het bij William. Trapt Lotte in de val? Of onderneemt mede-verrader William alsnog een reddingsactie?

Tijdens een nieuwe missie moeten de kandidaten hun beste aardrijkskundige kennis bovenhalen. Elk team moet 9 puzzelstukken verzamelen die verspreid liggen over een grasveld in de vorm van Frankrijk. Maar zoals altijd bij 'De Verraders' zit er nog een addertje onder het gras… 'In het speelveld liggen de testamenten van de vermoordde kandidaten met daarin cruciale informatie. Je kan je eigen beurt opgeven om onmiddellijk naar zo’n testament te lopen en dat te lezen. Eén speler kan één testament lezen en nadien wordt het verbrand. Het wordt dus kiezen tussen de wapenkamer of wijsheid', kondigt host Staf Coppens aan. 'Ik dacht dat het een heel eenvoudig spelletje zou zijn, maar uiteindelijk is het weer een mindfuck', klinkt het bij de kandidaten. In de chaos worden nieuwe pacten gesloten en bondjes gesmeed…

Zoals altijd eindigt de dag aan de ronde tafel, waar de spanning hoog oploopt. Dit keer zorgt een onverwachte wending voor een plottwist van formaat. Een kandidaat die tot nu toe op de achtergrond bleef, besluit het heft in handen te nemen en komt met een verrassend manoeuvre. 'Ik ben de voorbije tafels stil geweest, maar ik wil pas iets zeggen als ik iets concreet gezien heb. En ik heb iets héél verdacht opgemerkt', klinkt het. De emoties laaien hoog op. Komt Lotte ongeschonden uit deze ronde tafel, of keert het tij nu echt tegen haar?

Is onwetende Lotte klaar voor de slachtbank of kan ze haar hachje toch nog redden in 'De Verraders'?

'De Verraders', zondag 29 september om 19.55 uur en aansluitend 'De Ronde Tafel' om 21.30 uur bij VTM.