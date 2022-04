Ingeborg raakt haar geloof kwijt in 'I Can See Your Voice'

In 'I Can See Your Voice' daagt Jonas Van Geel de zussen Ipek en Jennifer uit. Zij zijn grote fan van gastvedette Laura Tesoro. Het panel bestaande uit Kamal Kharmach, Vincent Fierens, Ingeborg Sergeant en Kürt Rogiers geeft opnieuw advies aan de kandidaten. Of zij daar iets wijzer uit worden, is maar de vraag.

Volgende 7 performers geven het beste van zichzelf: de personal shopper, de sirene, de boekenwurm, de English lady, de rocker, de kokette kapster en last but not least: de priester. Jonas somt heel wat muzikale kwaliteiten op van de priester wat resulteert in een mooi visitekaartje, maar is dit de waarheid of een fabeltje? 'Als dit een echte priester is, dan mag hij mij hier ter plaatse dopen', zegt een zeer vastberaden Vincent. En dat uitgerekend de priester tijdens de playback ronde Ingeborg haar geloof zou doen verliezen, had niemand zien aankomen.

Na alle eliminatierondes mag de laatste performer samen met Laura Tesoro 'What's the Pressure' zingen. Wordt dit een onvergetelijk duet? Of eentje om snel te vergeten? En wordt Vincent ter plaatse gedoopt of niet?

'I Can See Your Voice', zaterdag 9 april om 20.25 uur bij VTM en ook op VTM GO.