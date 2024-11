Ingeborg draait helemaal door... Wat is er aan de hand in 'De Verraders'?

Dag 8 van 'De Verraders' en de spanningen nemen zienderogen toe. Dat het spel barst van de twists en onverwachte wendingen, wordt vanavond nogmaals pijnlijk duidelijk. En dat is niet altijd naar de zin van de kandidaten…

Ingeborg, die doorheen het spel steevast als het baken van licht werd beschouwd, ontploft na een schokkende aankondiging van Staf tijdens het ontbijt. “Meen je dit nu, Staf Coppens? Ik pak hun jongens!” roept ze verhit. “Bondgenoten, we moeten écht winnen. Ik heb het gehad. Je gaat zelfs niet meer in mijn ogen kunnen kijken.” Wat heeft deze heftige uitbarsting van Ingeborg veroorzaakt? En wat was de schokkende aankondiging van Staf die haar zo uit balans bracht?







Bekijk hier de preview uit de aflevering:

'De Verraders', zondag 3 november om 19.55 uur op VTM.