In 'Niveau 4 Gent' de oproep die geen enkele politieman wil krijgen

In de zevende aflevering van 'Niveau 4 Gent', krijgen hoofdinspecteurs Mathieu en Jurgen een oproep die geen enkele politieman wil krijgen: een mishandelde baby is opgenomen in het ziekenhuis.

Ze moeten ter plaatse de verwondingen gaan vaststellen. Dit soort van interventies blijft de uitzondering maar het toont aan dat sommige oproepen ook bij hen aan de ribben blijven kleven. 'Zaken met kinderen zijn altijd het moeilijkste', vertelt Mathieu. 'We hebben zo eens een zaak gehad van een papa die het hoederecht over zijn kind verloren had. De mama had uiteindelijk toch toegegeven dat hij zijn kind nog eens mocht zien. Maar het werd al snel duidelijk dat hij zichzelf en dat kind iets wilde aandoen. Juist op het moment dat wij aan het appartement aankomen, horen we dat die vader het kind naar beneden zou gegooid hebben. En effectief, terwijl wij op de parking stonden, landt dat kind van de zevende verdieping op de parking. En toen de ploeg binnenkwam, hebben ze nog juist de vader van het balkon zien springen. Het is schrijnend. We hebben dat kind zien vallen en je kan er niets aan doen. Dat is wat het zo frustrerend maakt.'

Hoofdinspecteurs Dieter en Bart krijgen een verontrustende oproep. Een man is weggelopen uit een psychiatrische inrichting. Hij weigerde al enkele dagen zijn medicatie in te nemen en is nu spoorloos. Bij dit soort oproepen moet de politie uiterst voorzicht te werk gaan, patiënten uit een psychiatrische instelling zijn onberekenbaar en reageren soms heel erg vijandig tijdens een tussenkomst van de politie.

De cel Gerichte Opsporingen moet op zoek naar een zware drugsverslaafde die na een veroordeling nooit is komen opdagen in de gevangenis. Ze krijgen een tip over zijn mogelijke verblijfplaats en beslissen om meteen om een huiszoeking te doen. Wat ze te zien krijgen is schrijnend: het is nog vroeg in de ochtend en de gezochte man is samen met een paar vrienden al harddrugs aan het gebruiken. De man heeft meer dan honderd diefstallen en inbraken op zijn conto maar wordt volgens hoofdinspecteur Fred en zijn team nooit op de juiste manier bestraft door justitie.

Inspecteurs Kris en Lieselotte worden naar een winkeldiefstal gestuurd. Het blijkt om een uiterst ervaren dievegge te gaan die op één uur tijd twee keer heeft gestolen in grote winkelketens. Meer nog, ze verklaart al twee jaar lang te stelen en is nu pas voor het eerst betrapt. Het is één van de meer dan 11.000 dossiers van diefstallen in het Gentse.

