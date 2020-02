In handomdraai kan vriendschap het afleggen tegen strategie in 'Expeditie Robinson'

Foto: VIER - © SBS Belgium 2020

Tegen eigen verwachtingen in is Kamp Noord voor de tweede maal verloren bij de eliminatieproef. Liesbet had het lastig bij de opdracht en is dan ook niet verrast door haar eliminatie. Welk plan heeft Farah voor haar in petto op Wraakeiland?

Nelleke zette al haar stemmen in tijdens de laatste eilandraad. Het is zeker dat er voor naïviteit helemaal geen plaats meer is. Ook loyaliteit is een raar ding, dat steeds onduidelijker wordt.

Hoe ver kan uithongering gaan?

Kamp Zuid zit met een voedselschaarste, wat de gemoederen verhit. Sommigen voelen zich zwak, hebben diarree. Anderen irriteren zich aan de energielozen. Maar dan is er post; een drievoudige vraag voor beide teams. Keuzes moeten gemaakt worden, maar de gevolgen zijn ongeweten. Een grote verandering is op komst. Voor sommigen gaat het van een hemel naar een hel, voor anderen gaat het omgekeerd. Wie keek er trouwens al even uit naar de vaste eetopdracht? En is het trouwens niet eens tijd dat er een man wordt geëlimineerd? Of zien we op het einde van deze aflevering de vierde vrouw naar Wraakeiland trekken?

'Expeditie Robinson', donderdag 20 februari om 20.35 uur bij VIER.