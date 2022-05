In 'Achter De Sterren' wijdt Botanic Sanctuary Antwerp haar exclusieve whisky club in

In 'Achter De Sterren', op woensdag 1 juni om 21.30 uur bij VTM 2, wordt de exclusieve whisky club van Botanic Sanctuary Antwerp ingewijd. Daar moet op geklonken worden met een goede fles van een goed jaar. En dat nemen ze bij Botanic Sanctuary wel heel serieus...

De eerste gasten proeven de langst gerijpte whisky ooit - de whisky ging in 1940 in het vat. Prijskaartje? Maar liefst 115.000 euro voor een fles. Dat komt neer op een slordige 8800 euro per glas of 7 euro per druppel. Schol!