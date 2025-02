Ijsbaden en hete vuren in emotionele aflevering van 'Boer zkt Vrouw'

Als je dacht dat er al genoeg werd gesnotterd in dit seizoen van 'Boer zkt Vrouw', ben je eraan voor de moeite. Ook nu donderdag laten de kandidaten, boeren én zelfs hun familieleden de tranen de vrije loop.

Het eerste keuzemoment valt niet alleen Fauve (32) erg zwaar, maar ook haar vier mannen. Valentijn, Tim, Pieter en Yoshi - die eerder al zijn liefde verklaarde - zien een toekomst met Fauve stuk voor stuk zitten. Van 'Ik heb het zuur godverdomme' tot 'Ik zou er àlles aan doen om hier te mogen blijven': de mannen staan stijf van de spanning en houden zich nog amper staande. Ook papa Pierre is doodzenuwachtig want hij is op korte tijd enorm gehecht geraakt aan zijn 'vier nieuwe zonen'.

Na Nadine is het de beurt aan Aicha om Alberic (58) ervan te overtuigen dat zij het best bij hem past. Met haar 36 honden en hondenkapsalon, lijkt een date naar het dierenasiel een ideale inkijk in haar leven. Nadat Alberic de voorbije week de tijd heeft gekregen om uit te zoeken wie zijn hart sneller doet slaan, is het hoog tijd om kleur te bekennen. De vrolijke fruitboer zoekt een dame met power en humor, eigenschappen die zowel Aicha als Nadine ademen. Maar hebben Cupido’s pijlen raak geschoten?

Bij Tom (40) dingen er nog twee vrouwen naar zijn hart: de rustige Martien en de energieke Marijke. En die laatste neemt hem vandaag mee op date. De sympathieke dierenarts wil Tom uitdagen door samen in bad te gaan. Een ijsbad welteverstaan, een activiteit waarmee ze hoopt te scoren bij een boer die wel houdt van een mindfull uitdaging. ​ Of is het gewoon een mooi excuus voor een warme knuffel achteraf?

En terwijl Tom en Marijke liggen klappertanden, staat Eline (23) voor hete vuren. Andy en Anthony kunnen niet harder van elkaar verschillen, en de jonge blondine geraakt er maar niet uit wie het best bij haar zou kunnen passen. Maar er mag maar één iemand mee op reis. Eline staat voor een hartverscheurende keuze.

'Boer zkt Vrouw', donderdag 6 februari om 20.40 uur op VTM.