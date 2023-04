'Huizenjagers' veroveren Gent en omstreken

Al voor de vijfde week op rij trekt het Huizenjagersbusje eropuit met alweer drie frisse makelaars aan boord. Deze keer rijdt het busje recht richting Oost-Vlaanderen om er de pareltjes in de ruime omgeving van Gent te ontdekken.

De makelaars die deze week hun Gentse troeven op tafel zullen gooien, zijn voormalig profwielrenner Henryk, rasechte Gentenaar Abdil en trotse eigenares van haar eenmanszaak Sofie.

Makelaars

​Henryk: Henryk is geboren in Brazilië en werd als baby geadopteerd door Vlaamse ouders. Tot zijn 29ste was hij terug te vinden op zijn fiets en leidde hij een leven als profwielrenner. Dat hij in die tijd heeft leren doorzetten, is een understatement. Pas als dertiger heeft hij de switch gemaakt van topsporter naar topmakelaar.

Abdil: Abdil is een ambitieuze huizenjager met Turkse roots. Hij wil de vastgoedwereld veroveren, en begint daarvoor bij de Gentse immomarkt. Met zijn charmes, zijn enorm enthousiasme en zijn vlotte babbel zal hij deze week alles uit de kast halen om een bod binnen te halen.

Sofie: Al van kinds af aan was Sofie bezeten door vastgoed. Eén van haar vroegste immoherinneringen is toen ze als kleuter met haar ouders fietstochten deed, ze altijd heel gefascineerd naar de huizen aan het kijken was. 7 jaar geleden richtte ze Sofimmo op, haar eigen eenmanszaak. En daar is ze dan ook supertrots op.

1 mei: Sander en Gaëlle - budget €650.000

​De eerste opdracht voor de Gentse 'Huizenjagers' komt van Sander en Gaëlle. Zij zoeken voor hun gezin een alleenstaande woning tussen Wetteren en Oostakker. Sander is IT’er en werkt vaak van thuis, dus naast 3 slaapkamers zoeken ze ook nog een bureauruimte. Gaëlle wordt dan weer warm van een kookeiland. En waar ze allebei warm van worden, letterlijk toch, is een sauna. Daarmee zouden de huizenjagers écht kunnen scoren.

2 mei: Lynn en Kwinten - budget €400.000

​Lynn en Kwinten gaan op zoek naar een woning met een hoek af. Kwinten is binnenhuisarchitect en wil graag iets met uitstraling en charme. Die charmante woning moet liggen tussen Lochristi en Destelbergen, 3 slaapkamers hebben én een bureau voor Kwinten. Een mooie tuin is zeker niet onbelangrijk voor een gezellige barbecue of een zomers tuinfeest.

3 mei: An en haar hond Pippa - budget €270.000

​An is op zoek naar een droomhuis voor zichzelf en haar hond Pippa. Hun droom? Een grote tuin die uitkijkt over de uitgestrekte velden. Waar An blij van wordt en Pippa van gaat kwispelen is een leefruimte die uitgeeft op de tuin. Verder zoekt ze twee slaapkamers en een staanplaats voor de auto en hondenfietskar. Dit hondenparadijsje heeft ze liefst op maximum een half uur van Destelbergen.

4 mei: Jimmy en Veerle - budget €500.000

​De laatste opdracht voor de Gentse huizenjagers is de moeilijkste. Ze moeten op zoek naar een huis met binnenzwembad voor Jimmy, Veerle en dochter. Het gezin brengt alle vakanties thuis door en met een binnenzwembad kunnen ze het hele jaar door genieten. Bovendien moet er ook genoeg ruimte zijn voor al hun huisdieren: ze hebben 2 honden, 2 valkparkieten, een ara, een konijn en een hamster. Dit dieren- en waterparadijs zoeken ze op maximum 30 minuten van Ninove.

'Huizenjagers: Gent', vanaf maandag 1 mei om 20.00 uur op Play4 en op GoPlay.