'Huizenjagers' verdedigen de eer van hun kantoor in nieuwe week op VIER

Foto: VIER - © SBS Belgium 2020

Tijdens de nieuwe week van 'Huizenjagers' touren de makelaars door Groot-Kortrijk. Het kleurrijke trio bestaat uit Bart, Lore en Griet. Alledrie werken ze bij voormalig deelnemers (en winnaars) van 'Huizenjagers'.

De eerste Huizenjager van de week is Bart. Nadat hij jaren als marketeer werkte gooide hij het roer om en koos hij ervoor om voor makelaar te studeren. Momenteol loopt Bart stage bij Optimo Zulte Bart wil mensen kost wat kost gelukkig maken bij het vinden van een nieuwe thuis.

Lore is ook nog nieuw in de vastgoedwereld, ze is net afgestudeerd, maar toch heeft ze al veel ervaring opgedaan in de vastgoed, want als jobstudent werkte ze al in de sector. Ze werkt vandaag bij Yvimat, onder Karen, een gewezen Huizenjager mét een trofee. Ze kan dus alles leren van de beste.

En dan is er ervaren rot Griet, samen met Huizenjagersveteraan Wesley runt ze haar eigen kantoor. Griet leeft voor huizen en ze springt dan ook elke dag met een brede glimlach uit bed om huizen aan de man te brengen. Griet zorgt deze week steevast voor de vrolijke noot want ze is niet op haar mondje gevallen en heeft een aparte aanpak!

Maandag: Joke en Maarten zijn op zoek naar een landelijke woning voor hun 5-koppig gezin. Het koppel met een grote liefde voor fietsen en workshops, zoekt een grotere woning met een aparte slaapkamer voor hun drie zonen. Maarten is een fervente fietser die alles in het tuinhuis stalt maar die eigenlijk veel te klein wordt. Er zijn ook maar 3 slaapkamers. De jongens willen elk een eigen kamer. En Joke wil vooral een ruime praktijkruimte om de beauty kids party's en workshops thuis te kunnen geven.

Dinsdag: Fien en Niels zijn twee jonge twintigers die hun vleugels willen spreiden en het ouderlijk nest verlaten om samen hun geluk te vinden. Deze lovebirds zijn op zoek naar een rijhuis of alleenstaande woning. Ze verkiezen een landelijke ligging, op maximum 10km van Lendelede of Meulebeke.

Woensdag: Ellen en Stijn zijn samen met hun zoontje Médard op zoek naar een ruimere woning om de rest van hun leven door te brengen. Ze wensen een alleenstaande karaktervolle woning in interbellumstijl, jaren 70 of een te renoveren hoeve. Maar het allerbelangrijkste is dat er een prachtige grote tuin aanwezig is want ze willen hun trouwfeest kost wat kost thuis laten doorgaan! Geen makkelijke opdracht.

Donderdag: Joris is vrijgezel en een echte levensgenieter die veel tijd doorbrengt met zijn broer Hendrik en vrienden. Hij wilt niet langer huren en zoekt een simpele bachelorpad met gratis parkeerplaats in de buurt. Hij neemt zijn broer Hendrik mee voor advies.

Wie neemt de trofee mee naar huis? Één ding is zeker, Griet zorgt voor een leuke verrassing tijdens de spannende finale.

'Huizenjagers', van maandag tot en met donderdag om 19.45 uur op VIER.