Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW
Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW
Kijkcijfers: donderdag 25 september 2025

Housewarming, de verjaardag van Jef én wielrennen in 'De Verhulstjes'

zondag 28 september 2025
Foto: Play4 - © Play Media 2025

Het is dubbel feest bij Marie en Jef. Jef is jarig én ze vieren hun nieuwe woonst met een housewarming voor de hele familie. Met haar grondige voorbereiding laat Marie zien hoe een housewarming écht moet.

Maar niet alles gaat volgens plan, want de gasten arriveren later dan verwacht na een tussenstop in café De Zwaan en Viktor heeft daarnaast nog andere prioriteiten. Terwijl de rest geniet van de aperitief, wil hij het wielrennen volgen. 'Gezellig zo met Viktor', klinkt het droogjes.


Ook staat er een zonnige fotoshoot in Saint-Tropez gepland voor de lancering van hun eigen rosé. Helaas heeft het weer daar andere plannen.

'De Verhulstjes', zondag 28 september om 20.00 uur op Play4 en GoPlay.


De Verhulstjes op tv
Woensdag 1 oktober 2025 om 23u15  »
Play 4
De Verhulstjes brengen een eigen rosé op de markt en trekken naar Saint-Tropez voor de fotoshoot.
Vrijdag 3 oktober 2025 om 17u35  »
Play 4
De Verhulstjes brengen een eigen rosé op de markt en trekken naar Saint-Tropez voor de fotoshoot.
Zaterdag 4 oktober 2025 om 22u10  »
Play 4
De Verhulstjes brengen een eigen rosé op de markt en trekken naar Saint-Tropez voor de fotoshoot.
Zondag 5 oktober 2025 om 20u00  »
Play 4
DN : 5 Fanweekend in Plopsaland. Gert, Ellen en Marie voorzien de gasten van ontbijt, terwijl Viktor recht van zijn optreden komt om te helpen.
Vrijdag 10 oktober 2025 om 17u35  »
Play 4
Fanweekend in Plopsaland. Gert, Ellen en Marie voorzien de gasten van ontbijt, terwijl Viktor recht van zijn optreden komt om te helpen.

K3 - K3 Show Zeesterren (CD | DVD)
CD
Justin Bieber - Swag (CD)
CD
Danny Vera - DNA (LP) (Coloured Vinyl)
CD
Persbericht Play4
https://www.goplay.be/
Meer artikels over Play4
Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

Ontdek de programma's van vandaag in onze tv-gids.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 19:25
    Sportweekend
    06:00
    In bed met Olly
  • 19:10
    Dalgliesh
    06:00
    Radio 2 op VRT Canvas: Goeiemorgen Morgen!
  • 19:20
    Hein
    06:00
    Tik Tak
  • 19:00
    VTM Nieuws
    05:00
    Geen uitzending
  • 18:55
    Steenrijk, Straatarm
    01:00
    Geen uitzending
  • 19:35
    Paris Has Fallen
    06:00
    Qmusic
  • 19:05
    'Allo 'Allo!
  • 18:50
    Merry Magic Christmas
    01:35
    Joe
  • 19:25
    EHBL
    02:05
    Geen uitzending
  • 18:55
    Komen Eten bij het Play-programma The Real Housewives of Antwerp
    02:20
    De Tafel van de Week
  • 19:30
    Criminal Minds
    02:25
    Geen uitzending
  • 19:35
    Two and a Half Men
    02:55
    Geen uitzending
  • 18:50
    Junior Bake Off Vlaanderen
    02:45
    Geen uitzending
  • 19:25
    The Killer in My Family
    03:15
    Geen uitzending
  • 19:05
    CEO van mijn leven
    01:41
    Herhalingslus
  • 19:36
    Tooldokter
    05:55
    Sixties To Six
  • 19:35
    De Garde van Gert
    02:40
    Likoké on Tour
  • 19:00
    Shakespeare and Hathaway: Private Investigators
    02:15
    Dial M for Middlesbrough
  • 18:55
    First Dates Australia
    02:15
    Grey's Anatomy
  • 19:00
    NOS Studio Sport Voetbal
    02:40
    Het Mooiste Meisje van de Klas Top 10 Marathon
  • 19:30
    Vroege Vogels
    02:00
    Nieuwsuur
  • 19:20
    De Mensenbieb
    02:20
    NOS Studio Sport