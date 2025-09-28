Housewarming, de verjaardag van Jef én wielrennen in 'De Verhulstjes'
Het is dubbel feest bij Marie en Jef. Jef is jarig én ze vieren hun nieuwe woonst met een housewarming voor de hele familie. Met haar grondige voorbereiding laat Marie zien hoe een housewarming écht moet.
Maar niet alles gaat volgens plan, want de gasten arriveren later dan verwacht na een tussenstop in café De Zwaan en Viktor heeft daarnaast nog andere prioriteiten. Terwijl de rest geniet van de aperitief, wil hij het wielrennen volgen. 'Gezellig zo met Viktor', klinkt het droogjes.
Ook staat er een zonnige fotoshoot in Saint-Tropez gepland voor de lancering van hun eigen rosé. Helaas heeft het weer daar andere plannen.
'De Verhulstjes', zondag 28 september om 20.00 uur op Play4 en GoPlay.
De Verhulstjes op tv
Woensdag 1 oktober 2025 om 23u15 »
Vrijdag 3 oktober 2025 om 17u35 »
Zaterdag 4 oktober 2025 om 22u10 »
Zondag 5 oktober 2025 om 20u00 »
Fanweekend in Plopsaland. Gert, Ellen en Marie voorzien de gasten van ontbijt, terwijl Viktor recht van zijn optreden komt om te helpen.
Vrijdag 10 oktober 2025 om 17u35 »
Fanweekend in Plopsaland. Gert, Ellen en Marie voorzien de gasten van ontbijt, terwijl Viktor recht van zijn optreden komt om te helpen.
