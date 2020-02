'Home and Away': week 9 (2020) - PREVIEW

Zon, zee strand. Het leven in Summer Bay lijkt wel een sprookje. Maar niets is minder waar. De bewoners van het Australische kustdorp hebben ook hun eigen zorgen en problemen. En meeleven kan, elke werkdag op Vitaya. Lees nu de preview.

Deze week in 'Home and Away':

Maandag 24 februari 2020 - aflevering 7118

Colby stelt zich vragen bij de vele stemmingswisselingen van Bella. De sessie bij de therapeut heeft heel wat losgemaakt bij Robbo en zorgt voor een verrassende wending. Dean en Ziggy komen in de race op onbekend terrein terecht.

Dinsdag 25 februari 2020 - aflevering 7119

Mason zet zijn betoog voor Raffy verder. Robbo heeft nieuws voor Tori. Raffy is jarig en Ryder heeft een verrassing in petto, iets waar Brody en Simone iets minder blij mee zijn.

Woensdag 26 februari 2020 - aflevering 7120

Brody denkt erover na om Summer Bay te verlaten. Jett is klaar om zijn leven weer in eigen handen te nemen. Coastal News publiceert het artikel van Mason.

Donderdag 27 februari 2020 - aflevering 7121

Ziggy en Dean zijn terug in Summer Bay en moeten nu uitmaken hoe het verder moet tussen hen. Mason en Tori hebben een discussie over zijn betoog voor het medisch gebruik van marihuana. Brody en Simone denken na over de toekomst nu Salt verkocht is.

Vrijdag 28 februari 2020 - aflevering 7122

Bella haalt uit naar Colby. Dean en Ziggy besluiten hun relatie niet langer geheim te houden. Justin geeft Brody de raad om een nieuwe start te maken, samen met Simone.

'Home and Away', iedere werkdag om 19.15 uur op Vitaya.

