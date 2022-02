'Home and Away': week 8 (2022) - PREVIEW

Zon, zee, strand. Het lijkt wel het paradijs op aarde. Maar dat is buiten Summer Bay gerekend. Hoe klein het dorpje ook is, de bewoners beleven dagelijks hun portie drama. En al meer dan dertig jaar zit de Vlaamse kijker graag op de eerste rij. Benieuwd naar volgende week? Lees de preview!

Maandag 21 februari 2022 - aflevering 7539

Ryder en Chloe kunnen maar niet genoeg van elkaar krijgen. Ryder is bovendien in de wolken wanneer Mac hem vraagt om assistent-manager te worden van Salt. Er zit echter een addertje onder het gras: om te bewijzen dat hij de positie waard is, moet hij Chloe ontslaan. Ryder zit tussen twee vuren en gaat te rade bij Alf. Ziggy maakt Mac duidelijk dat het tijd wordt om haar leven weer in handen te nemen. Dean helpt Roo met het organiseren van de surfwedstrijd.

Dinsdag 22 februari 2022 - aflevering 7540

Ryder denkt na over een oplossing nadat hij er niet in slaagde om Chloe te ontslaan. Zij geniet intussen met volle teugen van het organiseren van evenementen voor Salt en wil Mac vragen of ze eventmanager kan worden. Zij heeft echter andere plannen. Dean is er met zijn hoofd niet bij en dat ontgaat ook Roo niet. Amber gaat ondertussen te rade bij Mac. Maar is zij wel de juiste persoon om relatieadvies te geven? De zoektocht naar Susie begint een obsessie te worden voor Leah. Justin panikeert wanneer zijn pijnstillers op zijn en hij geen nieuw voorschrift meer heeft.

Woensdag 23 februari 2022 - aflevering 7541

Chloe is kwaad op Ryder omdat hij haar niet gewaarschuwd heeft voor de plannen van Mac. Ryder maakt Mac duidelijk dat hij er niet mee gediend is dat ze werk en privé niet meer gescheiden kan houden. Mia probeert de lucht te klaren met Mac, maar krijgt het deksel op de neus. Justin probeert Leah af te leiden van haar obsessie met Susie.

Donderdag 24 februari 2022 - aflevering 7542

Alles wordt in gereedheid gebracht voor de surfwedstrijd. Roo moet last minute op zoek naar een extra opziener en roept de hulp in van Marilyn. Leah probeert John in te schakelen in haar zoektocht naar Susie, maar daar is hij duidelijk nog niet klaar voor. Ryder en Chloe hebben een goed gesprek. Dean is vastberaden om de surfwedstrijd te winnen voor Jai.

Vrijdag 25 februari 2022 - aflevering 7543

Irene krijgt de opdracht om de norse Gus, de hoofdsponsor van de surfwedstrijd, te paaien nadat die er eerder mee dreigde om de surfclub aan te klagen. John wil iets terug doen voor Roo, Dean en Alf. Om deel te kunnen nemen aan de surfwedstrijd besluit Justin extra pijnstillers te nemen, maar dat heeft niet het gewenste effect. Amber doet Tane twijfelen over zijn relatie met Ziggy. Marilyn neemt haar taak als opziener net iets te serieus.

'Home and Away', elke werkdag rond 19.05 uur (wisselende tijdstippen) op VTM 2.

