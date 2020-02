'Home and Away': week 8 (2020) - PREVIEW

Zon, zee strand. Het leven in Summer Bay lijkt wel een sprookje. Maar niets is minder waar. De bewoners van het Australische kustdorp hebben ook hun eigen zorgen en problemen. En meeleven kan, elke werkdag op Vitaya. Lees nu de preview.

Deze week in 'Home and Away':

Maandag 17 februari 2020 - aflevering 7113

Na Raffy's nieuwe aanval vraagt Mason aan Tori om het gebruik van de cannabidiol alsnog te overwegen. Alf en Martha beslissen waar ze zullen wonen en daar is Roo allesbehalve mee opgezet.



Dinsdag 18 februari 2020 - aflevering 7114

Brody en Simone zoeken een manier om verder te gaan met hun leven samen. Ziggy wil deelnemen aan een autorally voor het goede doel, maar dan moet ze wel eerst de wagen tijdig afkrijgen.



Woensdag 19 februari 2020 - aflevering 7115

Bella heeft moeite met de vriendschap tussen Ziggy en Dean. Jett staat voor enkele moeilijke beslissingen. Ziggy en Dean werken hard door om haar auto tijdig klaar te krijgen.



Donderdag 20 februari 2020 - aflevering 7116

Ziggy en Dean gaan het avontuur tegemoet. Zet Bella haar plan voort? Jett denkt na over verhuizen.



Vrijdag 21 februari 2020 - aflevering 7117

Colby en Bella komen lijnrecht tegenover elkaar te staan. Dean waagt zijn kans. Willow maant Jasmine aan om te vechten voor wat ze wil.

'Home and Away', iedere werkdag om 19.15 uur op Vitaya.

