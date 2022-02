'Home and Away': week 7 (2022) - PREVIEW

Zon, zee, strand. Het lijkt wel het paradijs op aarde. Maar dat is buiten Summer Bay gerekend. Hoe klein het dorpje ook is, de bewoners beleven dagelijks hun portie drama. En al meer dan dertig jaar zit de Vlaamse kijker graag op de eerste rij. Benieuwd naar volgende week? Lees de preview!

Maandag 14 februari 2022 - aflevering 7534

Mackenzie heeft het moeilijk met het verlies van de baby en stort haar hart uit bij Ziggy. De volgende dag krijgt ze het opnieuw zwaar wanneer Ari met Mia opduikt in Salt. Justin kan niet meer zonder pijnstillers. Nikau en Bella besluiten Ryder en Chloe een lesje te leren.

Dinsdag 15 februari 2022 - aflevering 7535

Ari is er getuige van hoe Tane en Ziggy Mackenzie ondersteunen en maakt zich zorgen om haar. Mia voelt zich schuldig en besluit Ari in te lichten over wat er met Mackenzie aan de hand is. Wanneer Ari wat later in het ziekenhuis opduikt, stort Mac helemaal in. Lewis blijft Christian uitdagen en Jasmine maakt zich ernstig zorgen om zijn mentale gezondheid.

Woensdag 16 februari 2022 - aflevering 7536

Bella is in de wolken wanneer ze het heugelijke nieuws krijgt dat ze een fotowedstrijd gewonnen heeft. Samen met Nikau trekt ze naar de stad voor de uitreiking. Jasmine heeft al een tijdje niets meer van Lewis gehoord en maakt zich ernstig zorgen. Wanneer vervolgens ook Christian niet opduikt voor een lunch met Tori, vrezen beide dames het ergste. Ondertussen komt Christian weer bij bewustzijn. Wat is Lewis van plan? Leah probeert Susie op te sporen.

Donderdag 17 februari 2022 - aflevering 7537

Na een vruchteloze zoektocht naar Lewis en Christian, herinneren Jasmine en Tori zich de leegstaande afdeling van het ziekenhuis. Komen ze nog op tijd? Justin maakt zich zorgen om Leah, die verbeten op zoek blijft gaan naar Susie en andere mogelijke slachtoffers van haar oplichtingspraktijken. Jasmine is bang dat de acties van Lewis gevolgen zullen hebben voor haar relatie met Tori en Grace en stort haar hart uit bij Irene.

Vrijdag 18 februari 2022 - aflevering 7538

Nikau en Bella keren terug naar Summer Bay en hebben duidelijk genoten van hun tijd samen. Bella is trots op de prijs die ze gewonnen heeft, en ook voor Nikau creëert haar overwinning mogelijkheden. Irene helpt John met het zoeken naar een nieuwe manager voor de gym.

'Home and Away', elke werkdag rond 19.05 uur (wisselende tijdstippen) op VTM 2.

