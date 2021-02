'Home and Away': week 7 (2021) – PREVIEW

Even wegdromen naar warme en zonnige oorden is altijd een goed idee. En dat lukt aardig goed bij je dagelijkse portie van 'Home and Away' op VTM 2. Al is het ook niet altijd rozengeur en maneschijn in Summer Bay. Benieuwd naar wat er komen gaat? Lees snel de preview!

Maandag 15 februari 2021 - aflevering 7322

Jasmine heeft het moeilijk. Mackenzie ziet hoe overbezorgd Colby is als het op Bella aankomt en probeert hem hier op te wijzen. Leah voelt zich goed nu de plooien tussen haar en Justin zijn gladgestreken.

Dinsdag 16 februari 2021 - aflevering 7323

Jasmine besluit zich te focussen op de kleine Grace. Gemma krijgt slecht nieuws en weigert nog langer beroep te doen op de liefdadigheid van anderen. Ziggy sluit Maggie compleet buiten.

Woensdag 17 februari 2021 - aflevering 7324

Ari stelt zichzelf de vraag of hij Nikau niet te hard gepusht heeft. John voelt zich alweer verkeerd begrepen. Dean praat met Ziggy over Maggie, maar dat wordt hem niet in dank afgenomen. De ijzige sfeer bij de Astoni's begint langzaamaan te ontdooien.

Donderdag 18 februari 2021 - aflevering 7325

De hechte familieband van de Parata's staat onder druk. Marilyn en John proberen elkaar zo goed mogelijk te steunen, maar komt het nog goed tussen hen? Het gaat van kwaad naar erger met Ben.

Vrijdag 19 februari 2021 - aflevering 7326

De komst van Tane zorgt voor onenigheid binnen de familie Parata. Ari ziet zijn broer liever gaan dan komen. Kan Gemma hem overtuigen om het verleden eindelijk te laten rusten? Het leven van Ben hangt aan een zijden draadje. John maakt zich zorgen om de veiligheid van Marilyn.

'Home and Away', iedere werkdag rond 19.20 uur op VTM 2.

