'Home and Away': week 6 (2022) - PREVIEW

Maandag 7 februari 2022 - aflevering 7529

Dean, Amber en Jai worden opgeschrikt door het gegil van Leah. Dean kan nog net een glimp van Justin opvangen voor hij kopje onder gaat. Hij twijfelt geen seconde en snelt hem te hulp. Jasmine en Leah proberen een verzwakte Justin te overtuigen om naar het ziekenhuis te gaan voor een check-up, maar hij weigert halsstarrig. Christian krijgt nieuws van het ziekenhuis. Lewis nodigt Jasmine uit voor een romantische picknick. Amber geeft Willow stof tot nadenken.

Dinsdag 8 februari 2022 - aflevering 7530

Mackenzie mag het ziekenhuis verlaten. Ziggy en Tane halen haar op, maar maken zich zorgen wanneer ze zich opsluit in haar kamer. Tane zet zijn zoektocht naar werk verder. Willow praat met Amber over haar toekomst. De picknick van Lewis en Jasmine wordt onderbroken door nieuws van het ziekenhuis. Christian en Tori gaan op zoek naar een manier om werk en privé in de toekomst gescheiden te houden.

Woensdag 9 februari 2022 - aflevering 7531

Dean is vastberaden om ervoor te zorgen dat de surfwedstrijd alsnog kan plaatsvinden. Alf staat onder druk en is minder optimistisch. Roo stelt een interview met Coastal News voor om de situatie van de surfclub uit de doeken te doen. Willow wacht vol spanning op een reactie van Alex. Lewis heeft het moeilijk met de vrijspraak van Christian en neemt een drastisch besluit.

Donderdag 10 februari 2022 - aflevering 7532

Dean is van slag door het nieuws van Willow. Bella en Amber organiseren een afscheidsfeestje. John lucht zijn hart bij Justin. Hij krijgt echter een nieuwe slag in het gezicht wanneer hij het artikel van Coastal News onder ogen krijgt. Dean panikeert wanneer Amber haar versie van de toekomst uit de doeken doet. Justin lijdt nog steeds heel veel pijn.

Vrijdag 11 februari 2022 - aflevering 7533

Nikau verrast Bella met een weekendje weg. Maar wanneer Ryder en Chloe hun plannen ontdekken, besluiten ze zichzelf uit te nodigen om samen een feestje te bouwen, tot grote ergernis van Nikau en Bella. De donaties voor de surfclub blijven binnenstromen, tot grote opluchting van John. Dean en Amber hebben een goed gesprek over de toekomst.

