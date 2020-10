'Home and Away': week 44 (2020) - PREVIEW

'Home and Away' op VTM 2. Dat is elke dag even wegdromen van zon, zee en strand. Maar ook meeleven met de dagelijkse beslommeringen van de inwoners van Summer Bay. Benieuwd naar deze week? Lees de preview!

Maandag 26 oktober 2020 - aflevering 7248

Dean stelt zich vragen bij zijn relatie met Ziggy en ook Ziggy weet niet hoe het nu verder moet tussen hen. Justin blijft piekeren over Tori. Leah probeert hem zo goed als ze kan bij te staan. Robbo en Jasmine krijgen bezoek van advocate Yvonne Wise.

Dinsdag 27 oktober 2020 - aflevering 7249

Robbo en Jasmine krijgen onverwacht bezoek van Wendy en Ian, die er niet voor terugdeinzen om hun ongezouten mening te geven over alles. Justin en Mason bespreken de situatie van Tori.

Woensdag 28 oktober 2020 - aflevering 7250

Ian heeft een voorstel voor Robbo en Jasmine. Martha panikeert wanneer ze Alf niet te pakken krijgt. Justin en Mason bespreken de toekomst van Tori. Ryder en Jade genieten van een picknick op het strand.

Donderdag 29 oktober 2020 - aflevering 7251

Robbo denkt na over het voorstel van zijn ouders. Jasmine praat erover met Irene. Ondanks de bemoeienissen van Roo brengen Ryder en Jade samen de nacht door. Alf en Martha vragen Roo om hen wat ruimte te geven.

Vrijdag 30 oktober 2020 - aflevering 7252

Het botst opnieuw tussen Ryder en Roo wanneer ze ontdekt dat hij de nacht bij Jade heeft doorgebracht zonder haar op de hoogte te brengen. De dokters vertellen Justin dat ze niets meer kunnen doen voor Tori. Robbo en Jasmine nemen een besluit over hun toekomst.

'Home and Away', iedere werkdag rond 18.50 uur op VTM 2.

