'Home and Away': week 37 (2020) - PREVIEW

Maandag 7 september 2020 - aflevering 7213

Teresa wordt beschuldigd van de moord op Tommy. Irene en Leah brengen haar een bezoek op het politiekantoor. Leah is bang dat ze een verkeerd signaal heeft gegeven en besluit haar vlog af te sluiten. Robbo gaat tot het uiterste om Jasmine terug te vinden. Wanneer hij verneemt dat Lenny werd opgenomen in het ziekenhuis, eist hij antwoorden van hem.

Dinsdag 8 september 2020 - aflevering 7214

Lenny vertelt Colby waar ze Jasmine kunnen vinden, waarop Colby Robbo in de boeien slaat om te voorkomen dat hij zonder voorbereiding naar de locatie trekt. Willow vreest voor het leven van Jasmine. Alf krijgt een mysterieus telefoontje.

Woensdag 9 september - aflevering 7215

Colby en Robbo achtervolgen Des en Fitz, maar zij slagen erin om te ontsnappen. Jasmine deelt ondertussen alle informatie die ze heeft, waarna de politie kan achterhalen dat Des en Fitz werken in opdracht van Victor Devlin. Robbo besluit met Jasmine naar het buitenland te vertrekken. De vriendschap tussen Willow en Alex neemt een onverwachte wending.

Donderdag 10 september 2020 - aflevering 7216

Willow praat met Jasmine over wat er tussen haar en Alex gebeurd is. Alf is teleurgesteld dat Roo en Ryder het te druk hebben om tijd door te brengen met hem en Martha. Colby en Jasmine komen tot de vaststelling dat Robbo vermist is.

Vrijdag 11 september 2020 - aflevering 7217

Mackenzie krijgt twijfels over haar relatie met Colby en praat hierover met Bella. Alf en Martha trekken er samen op uit. Colby probeert Jasmine zo goed mogelijk bij te staan, maar de hele situatie begint zijn tol te eisen. Irene is opgelucht wanneer ze verneemt dat de familie van Tommy geen verdere stappen zal ondernemen.

